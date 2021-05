नगर जिल्ह्यात कोरोनाला १४३ गावांनी हाकलून काढले

By

नगर ः जिल्ह्यात कोरोनाचा आलेख वाढत असून, त्याला अटकाव करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. जिल्ह्यातील 93 ग्रामपंचायतींअंतर्गत 143 गावांनी कोरोनावर मात केली आहे.

जिल्ह्यात एक हजार 602 गावे असून, एक हजार 318 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीसह नगर शहरात सध्या 16 हजार 353 कोरोनाबाधित रुग्ण असून, त्यांच्यावर सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. 986 रुग्णांना शाळा व शासकीय इमारतींत संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात आले आहे. 232 जणांना गृहविलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. (143 villages in Ahmednagar are free from corona disease)

जिल्ह्यात कोरोनाचा आलेख वाढल्यामुळे प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. काही ठिकाणी "जनता कर्फ्यू' पाळला जात आहे, तर काही ठिकाणी कडक "लॉकडाउन' पाळण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये कोरोनाला रोखण्यासाठी ग्रामस्तरावर आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या प्रयत्नांना अनेक ठिकाणी यशही मिळत आहे.

जिल्ह्यात गुरुवारअखेरपर्यंत (ता. 20) 93 ग्रामपंचायतींनी कोरोनाला गावाबाहेर लोटले आहे. त्यांमध्ये 143 गावांचा समावेश आहे.

संगमनेरची अशीही आघाडी

संगमनेरमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या एक हजार 750 अशी सर्वाधिक असून, जिल्ह्यात संगमनेरने आघाडी घेतली आहे. त्याचबरोबर कोरोनामुक्त गावांमध्येही संगमनेरची आघाडी आहे. तेथे सर्वाधिक 31 गावे कोरोनामुक्त झाले आहेत. मात्र, एकही ग्रामपंचायत पूर्ण कोरोनामुक्त नाही.

कोरानामुक्तीत राहाता अन्‌ जामखेडची पीछेहाट

राहाता व जामखेड तालुक्‍यांत सर्वांत कमी गावे कोरोनामुक्त झाली आहेत. या तालुक्‍यांत प्रत्येकी एक ग्रामपंचायत व एकेका गावाने कोरोनावर मात केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्‍यांत प्रशासनाला कोरोनावर मात करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

कोरोनामुक्त झालेल्या तालुकानिहाय ग्रामपंचायती (कंसात गावांची संख्या)

अकोले ः दोन (पाच), संगमनेर ः शून्य (31), कोपरगाव नऊ (नऊ), राहाता ः एक (एक), श्रीरामपूर ः तीन (तीन), राहुरी ः सहा (सहा), नेवासे ः एक (चार), शेवगाव ः पाच (पाच), पाथर्डी ः 17 (17), जामखेड ः एक (एक), कर्जत ः 14 (27), श्रीगोंदे ः 13 (13), पारनेर ः 15 (15), नगर ः सहा (सहा).

ग्रुप ग्रामपंचायतींमुळे गावांची संख्या अधिक

जिल्ह्यात ग्रुप ग्रामपंचायती आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हद्दीतील काही गावे कोरोनामुक्त, तर काही गावांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत. त्यामुळे कोरोनामुक्त गावे सर्वाधिक असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती ः 1318

बाधित रुग्णांची संख्या ः 16,353

खासगी व सरकारी रुग्णालयांतील रुग्ण ः 15,135

संस्थात्मक विलगीकरणामधील रुग्ण ः 986

गृहविलगीकरणातील रुग्ण ः 232

कोरोनामुक्त ग्रामपंचायती ः 93

कोरोनामुक्त गावे ः 143

