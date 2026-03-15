Parner inscription: पारनेरमध्ये सापडला चौदाव्या शतकातील शिलालेख; सतीश सोनवणेंचे संशोधन, श्री चक्रधर स्वामींचे बराच काळ होते वास्तव्य!

अहिल्यानगर: अहिल्यानगर जिल्ह्यात नाथ संप्रदाय, महानुभाव संप्रदायाची अनेक स्थळं आहेत. स्थानपोथी, लीळाचरित्रात तसे उल्लेख आढळतात. त्यात आता नव्याने सापडलेल्या शिलालेखामुळे भर पडली आहे. पारनेर गावच्या पश्चिम वेशीजवळील मारुती मंदिरावर हा शिलालेख आढळून आला आहे. महानुभावांविषयी हा पहिलाच शिलालेख आहे..शिलालेख अभ्यासक सतीश सोनवणे यांनी हा शिलालेख महानुभाव पंथाशी निगडित असल्याचा दावा केला आहे. पारनेरमधील मारुती मंदिराची रंगरंगोटी करताना हा शिलालेख आढळून आला. मंदिराला दिलेला जुना रंग काढला. तेव्हा ही बाब शिलालेखाचे अभ्यासक सोनवणे यांच्या निदर्शनास आली. मंदिराचे खांब यादव काळात बांधल्या गेलेल्या मंदिराशी साम्य दाखवतात. यापैकी एका स्तंभावर एक शिलालेख कोरलेला आहे..शिलालेखात श्री गोपीनाथ भट यांचा उल्लेख आहे. नावाच्या शेवटी भट असणारी नावे महानुभाव पंथात आढळतात. महानुभाव पंथाच्या वृद्धाचार ग्रंथात गोपीनाथभट हे व्यक्तीनाम येते. महानुभाव पंथाच्या तेरा आम्नाया किंवा उपशाखा मानल्या जातात. यातील पारमांडल्य आम्नायातील शिष्यांची नावे वृद्धाचार ग्रंथात येतात. यात २१ व्या क्रमांकावर गोपीनाथभट हे नाव येते. गोपीनाथभट हे आनोबास यांचे शिष्य. आनोबास यांचा काळ इसवी सनाचे तेरावे किंवा चौदावे शतक मानला जातो. .यावरून गोपीनाथभट हे सुद्धा या समकालीन असले पाहिजेत. यांचा काळ इसवी सनाचे तेरावे किंवा चौदावे शतक असा निश्चित करता येतो. गोपीनाथभट यांचे काही वाड्मयीन कर्तृत्व मात्र कोठे उल्लेखित नाही. त्यांचे वास्तव्य पारनेर परिसरात असले पाहिजे. याच काळात त्यांचे नाव या मंदिराच्या स्तंभावर कोरण्यात आले असावे. मराठी साहित्यात येणारी महानुभाव पंथियांची नावे शिलालेखात मात्र आढळत नाहीत. शिलालेखातील हे एकमेव उदाहरण आहे..'श्रीगोपीनाथभट' नावाचा उल्लेखशिलालेखात ''श्रीगोपीनाथभट'' एवढीच अक्षरे कोरलेली दिसतात. याची लिपी देवनागरी आहे. अक्षरे मोठी असून, सहज वाचता येण्याजोगी आहेत. लेखात सुरुवातीला आलेल्या श्री या अक्षरावर अधिकची मात्रा दिसते. ही अधिकची मात्रा देण्याची पद्धत बाराव्या ते पंधराव्या शतकात प्रचलित होती.(उदा. नेवासे, पंढरपूर येथील शिलालेख) ''गो'' या अक्षरामध्ये मात्रा डाव्या बाजूच्या दंडावर दिली आहे, अशी पद्धत काळेगाव ताम्रपटात (इसवी सन १२६१) आढळते. पळसदेव शिलालेखातसुद्धा सोने या शब्दातील सो अक्षर अशा प्रकारे लिहिले आहे. यावरून हा शिलालेख तेराव्या किंवा चौदाव्या शतकातील असू शकतो..श्री चक्रधर स्वामींचे वास्तव्यइसवी सनाच्या बाराव्या शतकात स्थापन झालेल्या महानुभाव पंथाचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातही प्राबल्य होते. श्री चक्रधर स्वामींचे या भागात बराच काळ वास्तव्य होते. लीळाचरित्र, स्थानपोथी, स्मृतिस्थळ यांसारख्या महानुभाव ग्रंथांमधून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील गावांची नावे येतात. पारनेर तालुक्यातील जामगाव, लोणी हवेली आणि पारनेर जवळचे सिद्धेश्वर मंदिर या ठिकाणांचा उल्लेख लीळाचरित्र या ग्रंथात आहे. श्री चक्रधर स्वामी यांच्यानंतर त्यांच्या शिष्यांनी महानुभाव पंथाच्या प्रसाराचे कार्य केले. यातील श्री नागदेवाचार्य यांचे कार्य महत्त्वाचे मानले जाते..