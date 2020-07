जिल्ह्यातील हिडफि-यांना 21 लाखांचा दंड 

नगर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले. त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, चेहऱ्याला मास्क न लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश महाभाग सार्वजनिक ठिकाणी थुंकताना प्रशासनाच्या निदर्शनास आले, तर काही जण चेहऱ्याला मास्क न लावता भटकताना दिसत आहेत. अशाप्रकारे बेपर्वाईने वागणाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारत मागील अडीच महिन्यांत जिल्ह्यातील सहा हजार 751 जणांकडून तब्बल 21 लाख 33 हजार 550 रुपये दंड वसूल केला आहे. अवश्‍य वाचा - भिस्तबाग परिसर झाला कंटेन्मेंट झोन जिल्ह्यात 12 मार्चला कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला. त्यानंतर गेल्या चार महिन्यांपासून कोरोनाला लगाम लावण्यासाठी प्रशासनाचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्ह्यात विविध प्रतिबंधात्मक उपाय केले आहेत. स्वच्छतेबाबत दक्षता, सोशल डिस्टन्सिंगचे आवाहन करण्यात आले. विनाकारण घराबाहेर पडणे, गर्दी करणे यास मनाई आहे. याच अनुषंगाने सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यासही मनाई असून, चेहऱ्यावर मास्क लावणेही बंधनकारक आहे. या नियमांची अंमलबजावणी मागील 83 दिवसांपासून जिल्ह्यातील नगरपालिका प्रशासनाद्वारे सुरू आहे. आजअखेर सहा हजार 751 जणांवर कारवाई करण्यात आली. मास्क न वापरल्याबद्दल पाच हजार 106 जणांकडून 18 लाख 25 हजार 630 रुपयांचा, तर सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्याबद्दल एक हजार 645 जणांकडून तीन लाख सात हजार 920 रुपये दंड वसूल करण्यात आला. संगमनेर नगरपालिकेकडून सर्वाधिक म्हणजे तीन लाख 36 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. नगरपालिकानिहाय दंडवसुली

श्रीरामपूर-1,74,200

संगमनेर-3,41,000

कोपरगाव-1,44,750

राहुरी-1,42,350

देवळाली प्रवरा-64,000

राहाता-77,050

पाथर्डी-1,50,500

श्रीगोंदे-2,88,900

शेवगाव-1,77,750

जामखेड-1,27,900

शिर्डी-1,16,550

अकोले 70,200

कर्जत-81,800

पारनेर-1,12,600

नेवासे-64,000 कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. सोशल डिस्टन्सिंग राखणे, मास्क वापरणे, सार्वजनिक ठिकाणी न थुंकणे हे उपाय कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे, हाच दंडात्मक कारवाईमागचा हेतू आहे.

- राहुल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी

