Ahilyanagar Unseasonal Rain: भरपाईसाठी २५ कोटींचा प्रस्ताव! अहिल्यानगर जिल्ह्यात अवकाळीने तीनशे गावे बाधित, अकोल्यातील सर्वाधिक गावांचा समावेश..

अहिल्यानगर: जिल्ह्यात मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत वादळी वाऱ्यासह गारपीट आणि अवकाळी पावसाचा ३०० गावांना फटका बसला. या बाधित क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. मृत व्यक्ती, शेती पिकांचे नुकसान झालेले शेतकरी आणि मालमत्ता बाधित कुटुंबांसाठी २५ कोटी २० लाख रुपयांच्या भरपाईचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे. .जिल्ह्यात मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात अवकाळी पाऊस टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या भागात कोसळला. दुसऱ्या आठवड्यात जिल्ह्यात १४४ गावांतील १५ हजार ५५८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. याचा फटका १५ हजार ३५२ शेतकऱ्यांना बसल्याचे प्राथमिक अहवालात दिसून आले होते. .संगमनेर, अकोले आणि अहिल्यानगर तालुक्यात २६ ते २९ मार्चदरम्यान अवकाळी पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे १२ गावांतील १ हजार १०४ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. याचा फटका २ हजार ७०३ शेतकऱ्यांना बसला आहे. संगमनेर तालुक्याला सर्वाधिक फटका बसला आहे. तालुक्यातील ७ गावांतील १ हजार ६ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे २ हजार ४८५ शेतकरी बाधित झाले आहेत. १ व २ एप्रिलला अवकाळीचा फटका श्रीगोंदेसह दक्षिणेतील गावांना बसला..रब्बी हंगामातील गहू, मका, कांदा, झेंडू, शेवंती, भाजीपाला आणि टोमॅटो पिकांचे नुकसान झाले आहे. आंबे, द्राक्ष, पपई, संत्रा, मोसंबी, टरबूज आदी फळांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.कृषी आणि महसूल विभागाने बाधित क्षेत्राचे पंचनामे केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंते आणि महसूल विभागाने मालमत्तेच्या नुकसानीचे पंचनामे केले. १४ हजार ३४९.३२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले..जिरायती क्षेत्रासाठी ८ हजार ५०० रुपये, बागायती क्षेत्रासाठी १७ हजार, तर फळबागांसाठी २२ हजार ५०० रुपये हेक्टरी भरपाईचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. वीज पडून मृत झालेल्या व्यक्तींसाठी ५ लाख, तसेच मालमत्ता नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाईचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. अवकाळीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी २५ कोटी २० लाखांचा प्रस्ताव नाशिक विभागीय आयुक्तांना पाठविला आहे. आयुक्त हा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करणार आहेत. त्यानंतर भरपाईचा प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार आहे..तालुकानिहाय बाधित गावे आणि कंसात शेतकरीनगर ५ (६४३)पारनेर २३ (४ हजार ८६९),पाथर्डी ४ (१६०)कर्जत ४ (४)श्रीगोंदे ५६ (१ हजार ९१२)राहुरी ८ (१ हजार ४९०)नेवासे ३९ (१ हजार ४६६)संगमनेर १९ (५ हजार ५९९)अकोले ११० (९ हजार ५३४)