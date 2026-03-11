अहिल्यानगर

Farming Success Story: दीड एकर टरबुजातून पाच लाखांचे उत्पन्न;कारेगावच्या पवार बंधूंचा आधुनिक शेती प्रयोग फायदेशीर, पारंपरिक पिकांना फाटा!

टाकळीभान: श्रीरामपूर तालुक्यातील कारेगाव येथील योगेश व अर्जुन भागवत पवार यांनी पारंपरिक पिकांना फाटा देत दीड एकरावर मल्चिंग पेपरचा वापर करून टरबुजाची लागवड केली. आधुनिक शेती पद्धतीचा वापर केल्याने पिकांची वाढ व दर्जा उत्तम राहिला. यातून त्यांचा ४० टन माल निघाला असून, पावणे पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न निघाले आहे.

