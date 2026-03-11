Farming Success Story: दीड एकर टरबुजातून पाच लाखांचे उत्पन्न;कारेगावच्या पवार बंधूंचा आधुनिक शेती प्रयोग फायदेशीर, पारंपरिक पिकांना फाटा!

टाकळीभान: श्रीरामपूर तालुक्यातील कारेगाव येथील योगेश व अर्जुन भागवत पवार यांनी पारंपरिक पिकांना फाटा देत दीड एकरावर मल्चिंग पेपरचा वापर करून टरबुजाची लागवड केली. आधुनिक शेती पद्धतीचा वापर केल्याने पिकांची वाढ व दर्जा उत्तम राहिला. यातून त्यांचा ४० टन माल निघाला असून, पावणे पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न निघाले आहे..Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...पवार यांचा टरबुजाची लागवड ते काढणीपर्यंत सुमारे एक लाख २५ हजार रुपये खर्च झाला आहे. बाजारपेठेत मागणी असल्याने व मालाचा दर्जा उत्तम असल्याने मागील आठवड्यात पवार यांच्या एक नंबर गुणवत्तेच्या टरबुजाला १७ रुपये, तर दोन नंबर गुणवत्तेच्या टरबुजाला ११ रुपये दर मिळाला. त्यामुळे त्यांना दीड एकरातून चार लाख ७५ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले..टरबूज पीक व्यवस्थापनासाठी पवार यांनी माउली कृषी उद्योगचे कृषी सल्लागार ज्ञानेश्वर उंडे यांचे मार्गदर्शन घेतले. योगेश व अर्जुन या बंधुंना घरातील सदस्य वडील भागवत पवार यांच्यासह विमल पवार, अलका पवार, कविता पवार, पल्लवी पवार यांची साथ लाभली. पवार परिवाराच्या यशामुळे परिसरातील इतर शेतकऱ्यांनाही टरबूज शेतीसह आधुनिक शेतीकडे वळण्याची प्रेरणा मिळाली आहे..UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.टरबूज शेतीचे आमचे पाचवे वर्ष आहे. टरबुज शेतीमध्ये वेळ पाळणे महत्त्वाचे असून, योग्य नियोजन आणि बाजारपेठेचा अभ्यास केला, तर चांगले उत्पादन घेता येते.-योगेश पवार, टरबूज उत्पादक शेतकरी, कारेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.