टाकळी ढोकेश्वर : राज्यातील कांदा उत्पादक प्रश्नांवर मुंबईतील विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत आमदार काशिनाथ दाते यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी ठामपणे मांडत कांद्याला तातडीने प्रतिकिलो पाच रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली..Equestrian Statue: बीबीदारफळमध्ये मध्यरात्रीच उभारला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा; हटविण्यास ग्रामस्थांचा विरोध.बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आमदार व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याला मिळणारा अत्यल्प बाजारभाव आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पारनेर मतदारसंघातील शेतकऱ्यांनी विविध आंदोलनांद्वारे आपल्या मागण्या मांडल्या असून, त्याची दखल घेत आमदार दाते यांनी बैठकीत प्रभावी भूमिका मांडली..यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृषी, पणन व वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांची अभ्यास समिती स्थापन करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. अहवालानंतर अनुदानाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, कांद्याला अनुदान देण्याची मागणी आमदार दाते यांनी पुन्हा अधोरेखित केली असून शेतकऱ्यांना लवकर दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..वीजपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणीआमदार काशिनाथ दाते यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आरोग्य, ऊर्जा व औद्योगिक प्रश्न मांडले. डॉक्टर-नर्स रिक्त पदे भरावीत, वीजपुरवठा सुरळीत करावा, एमबीबीएस धोरणात बदल करावा व औद्योगिक वसाहतीसाठी माळरानाचा वापर व निघोज पर्यटन विकासातून रोजगारनिर्मिती करावी, अशी ठाम मागणी दाते यांनी केली..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...तत्काळ पंचनामे करावेतगारपीट व अवकाळी पावसामुळे नांदगाव, शिंगवे, ढवळपुरी, ढोकी, धोत्रे, निघोज, भाळवणी व वडगाव आमली या गावांतील कांदा, कलिंगड, डाळिंब, टोमॅटो, आंबा व गहू पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले व तातडीने पंचनामे करून मदत देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार काशिनाथ दाते यांनी विधानसभेत केली.