अरे बाप रे अंबड जंगलात आग लागून ८०० झाडांची हानी

अकोले ( अहमदनगर ) : कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे अंबड गावातील वनसंपदा सुरक्षित नाही . यासारखे दुर्दैव कोणतेच असू शकत नाही तरी अशा बेजबादार लोकांना याचे शासन झालेच पाहिजे , अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे . अकोले महाविद्यालय व एनएसएस विद्यार्थ्यांनी अंबड गाव दत्तक घेऊन अंबड ग्रामपंचायत व अकोले महाविद्यालयाचे वतीने गाव तीन वर्षे दत्तक घेणार म्हणून घेण्यात आलेल्या शिबिरात गावात झालेल्या निर्णयानुसार खोकडमाळी डोंगरावर 800 सिताफळ झाडे लावून संपुर्ण गाव वर्गणीमुक्त होईल . या उद्देशाने अतिशय दुरदृष्टी निर्णय घेवून ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्य यांनी मह्त्वाचे पाऊल उचलून जवळपास 36000 रुपये ड्रिपला खर्च करून विद्यार्थ्यांमार्फत वृक्षारोपण केले . आज अख्ख्या गावाला कुणाची नजर लागावी अशी निंदनीय घटना घडली व सर्व मनसुब्यांवर पाणी फिरले परंतू याला सर्वस्वी वनविभागाचा मुजोर कर्मचारी जबाबदार आहे . खुप वेळा मी व सदस्य यांनी त्यांना जाळपट्टे घेण्याची विनंती केली होती . पण पेट्रोल द्या माणसं लागतील असे बहाणे करून संबधित कर्मचार्यांने वेळ काढून घेतली . म्हणून हा वाईट प्रसंग संपुर्ण गावावर आला . यामध्ये आर्थिक नुकसान तर झालेच पण पर्यावरण व सरकारच्या निर्णयाची राख रांगोळी केली . असल्याचे स्थानिक ग्रामस्थ व तरुणाचे मत बनले आहे . याबाबत वनविभाग यांच्याशी संपर्क केला असता वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती पोले यांनी हा विषय सामाजिक वनीकरण यांचा आहे . तर सामाजिक वनीकरण विभागच श्रीमती गाडे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही . मात्र ८०० झाडे नष्ट झाल्याचे स्थानिक ग्रामस्थांनी सांगितले . सरपंच डी . डी . जाधव यांनीही या घटनेस दुजोरा देऊन चौकशीची मागणी केली आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

