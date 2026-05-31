Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगरात २१ दिवसांत ८६० गावठी दारू अड्ड्यांवर कारवाई; पांगरमलसारख्या दुर्घटनेच्या पुनरावृत्तीची भीती कायम

अहिल्यानगर: जिल्हाभर गावठी दारूचे अड्डे राजरोसपणे सुरू असल्याचे पोलिसांनी गेल्या २१ दिवसांत केलेल्या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. पुणे येथे विषारी दारूमुळे १८ जणांना जीव गमवावा लागला. यानिमित्ताने दहा वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील पांगरमल येथे घडलेल्या घटनेची चर्चा रंगली. या घटनेनंतरही जिल्ह्यातील गावठी दारू अड्डे बंद झालेले नाहीत. उलट पोलिसांच्या साक्षीने राजरोसपणे हे दारू अड्डे सुरू असल्याचे चित्र आहे..जिल्ह्यात देशी आणि विदेशी दारूप्रमाणेच गावठी दारू देखील मोठ्या प्रमाणात विकली जाते. विशेष म्हणजे पोलिसांना माहिती असतानाही या दारू अड्ड्यांवर कारवाई होत नाही. त्यामुळे हे दारू विक्रेते नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळतात. कोणताही परवाना नसताना प्रत्येक पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत हे अड्डे सुरू आहेत. दहा वर्षांपूर्वी पांगरमल येथे अशीच विषारी दारू प्यायल्याने नऊ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर दोघांना कायमचे अंधत्व आले होते. जिल्ह्यातील सध्याची दारू अड्ड्यांची संख्या पाहता, या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची भीती आहे. हातभट्ट्यांतून शहरे सुटलेले नाहीत. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात अधिकृत दीड हजारांहून अधिक परमीटबार आणि वाईन शॉप आहेत; परंतु स्वस्त नशेच्या शोधात जाणारे या गावठी दारू अड्ड्यांवर गर्दी करतात..राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, तसेच स्थानिक पोलिसही या अड्ड्यांकडे कानाडोळा करतात. परिणामी हे अड्ड्यांवर दररोज जीवाशी खेळणारी लोखो लिटर दारू विकली जात आहे. जिल्ह्यात एक हजाराहून गावठी दारूचे अड्डे कार्यरत असल्याचे पोलिसांनी मागील २१ दिवसांत केलेल्या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. पोलिस अधीक्षक सुदर्शन यांनी कठोर कारवाईचे आदेश दिल्याने २१ दिवसांत ८६० गावठी दारू अड्डे नष्ट करण्यात आले आहेत. एक हजारांहून अधिक आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आता हे अड्डे पुन्हा सुरू होणार नाहीत, यासाठी पोलिस प्रशासनाला दक्ष राहावे लागणार आहे, अन्यथा पुणे व पांगरमलची पुनरावृत्ती होण्यास उशीर लागणार नाही, अशी मागणी होत आहे..सुदर्शन यांचा कारवाईचा धडाकाअवैध दारू सॉलव्हंट (मिथेनॉलयुक्त) आणि स्पिरीटचा वापर करून बनविली जाते. नामांकित कंपनीचे बनावट बूच आणि लेबल लावून या दारूची विक्री करण्यात येते. पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी पदभार घेताच जिल्ह्यातील अवैध धंद्यावर कारवाईचे आदेश दिले. गेल्या महिनाभरापासून सुमारे पाच कोटी रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. मागील २१ दिवसात ८६० दारू अड्ड्यांवर छापे टाकून लोखो लिटर दारू नष्ट केली आहे..जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांवर कारवाई सुरू आहे. त्यात गावठी दारू अड्ड्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने १३० ठिकाणी छापे घालून मोठ्या प्रमाणात अशी दारू नष्ट केली आहे. विनापरवाना दारू विक्रेत्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. ही मोहीम अशीच सुरू राहणार आहे.- किरणकुमार कबाडी, पोलिस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा..जिल्ह्यात बनावट दारू अड्ड्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे; परंतु तसे न होता जे अधिकृतपणे परवाना घेऊन परमीटबार चालवतात त्यांनाच त्रास दिला जातो. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, तसेच पोलिसांनी बनावट दारू, तसेच गावठी दारू अड्ड्यांवर तत्काळ कारवाई करणे आवश्यक आहे. जे परवाना घेऊन व्यवसाय करतात, त्यांना नाहक त्रास देऊ नये.- हेमंत जाधव, अध्यक्ष, जिल्हा परमीटबार व हॉटेल असोसिएशन.