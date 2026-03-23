Ahilyanagar News: अहिल्यानगर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ९८६ कोटी थकीत; ठेकेदार आर्थिक अडचणीत, २० टक्केच निधी प्राप्त!

-समीर दाणी अहिल्यानगर: एप्रिल २०२५ पासून ठेकेदारांना अद्यापपर्यंत केवळ १५ ते २० टक्के निधी प्राप्त झाला आहे. ठेकेदारांचे एकट्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ९८६ कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ठेकेदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. थकीत बिलांमुळे ठेकेदारांची देशोधडीला लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याची भावना बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाच्या अहिल्यानगर शाखेकडून व्यक्त केली जात आहे..सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत इमारती, रस्ते, पुलांची कामे ठेकेदारांनी केली आहेत. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ही कामे झाली आहेत. मात र गेल्या दोन वर्षांपासूनची ठेकेदारांची मोठ्या प्रमाणात बिले थकीत आहेत. सरकारच्या लाडक्या योजनांचा हा परिणाम असल्याचे बोलले जाते. गेल्या वर्षी मार्च २०२५ पर्यंत केवळ ७ टक्के निधी वितरित करण्यात आला होता, तर यंदा मार्च अखेरपर्यंत १५ ते २० टक्के निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. प्रलंबित बिलांची संख्या ही साडे नऊशे कोटींपेक्षा जास्त आहे..ठेकेदार संघटनेने ही बिले मिळण्यासाठी वेळोवेळी निवेदने दिली. तसेच आंदोलने, उपोषणे केली. मात्र तरीही देयकांचे वितरण झालेले नाही. ठेकेदारांना पोकलेन, जेसबी, डंपर तसेच मशिन साहित्याचे बॅंक हप्ते थकल्याने बॅंकांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. ५ मार्च रोजी बिल्डर्स असोसिएशनची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत लवकरच शासनाकडून निधी वितरित होणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मात्र अद्यापही निधी वितरित झालेला नाही..मार्चअखेरपर्यंत निधी मिळण्याची शक्यताशासनाकडून सप्टेंबर व नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दोन टप्प्यात सरासरी २० टक्के निधी वितरित झाला. आता मार्च अखेरपर्यंत आणखी निधी वितरित होणे अपेक्षित आहे. तसेच कामांच्या मुदतवाढीबाबत वरिष्ठ पातळीवर कळविण्यात आले आहे. काही अटी, शर्तींसह मुदतवाढ सुचविली आहे. ज्या ठिकाणी कामच सुरु केलेले नाही किंवा कामाची लायबिलिटी पाहून सरसकट मुदतवाढीचा निर्णय होऊ शकतो, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..एनपीएमध्ये गेली आहेत. बॅंकेत सिबिल खराब होत आहे. मजुरांना व कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देणे अवघड झाले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या अडचणींना ठेकेदार तोंड देत आहेत. कर्जाचा डोंगर वाढत असून, व्याजाचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसत आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वच बाजूंनी अडचणीत सापडलो आहोत. मार्च अखेर प्रलंबित देयके पूर्णपणे मिळावित, अशी मागणी करण्यात आली आहे.- संजय गुंदेचा, अध्यक्ष, बिल्डर्स असोसिएशन.यापूर्वीही आंदोलनेआॅगस्ट २०२५ मध्ये ठेकेदार संघटनांनी राज्यभर मोठी आंदोलने, उपोषणे केली होती. सांगली येथील एका युवा ठेकेदाराने दीड कोटी रुपयांचे बिल थकल्यामुळे आत्महत्या केली होती. शासन व प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे ही घटना घडल्याचा आरोप करत ठेकेदार संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. सरकारच्या लाडक्या योजनांचा फटका ठेकेदारांना बसत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अशी घटना नगरमध्ये होऊ नये, यासाठी खबरदारी घेण्याबाबत प्रशासनास आवाहन करण्यात आले होते..कामांना मुदतवाढ द्यानिधी वेळेत वितरित न झाल्यामुळे अनेक कामे मुदतीत पूर्ण होऊ शकली नाहीत. शासनाने ३१ आॅक्टोबर २०२५ पर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याबाबत ठेकेदारांना सूचित केले होते. या कामांना सरसकट ३१ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष गुंदेचा, माजी अध्यक्ष दीपक दरे, किरण पागिरे, विष्णू तवले, दादासाहेब थोरात, बाळासाहेब मुरदारे, राहुल शिंदे, प्रीतम भंडारी, पप्पूशेठ धुमाळ, आदेश कोठारी आदींनी दिला आहे.