Ahilyanagar News: दहा हजार डॉलर्सची बॅग भाविकास परत; शिर्डीत सुरक्षा रक्षक कुलकर्णी यांचा प्रामाणिकपणा

शिर्डी : दहा हजार डॉलर्स असलेली बॅग साई संस्थानचे सुरक्षा कर्मचारी कृष्णा कुलकर्णी यांना सापडली. त्यांनी ती विनाविलंब संरक्षण कार्यालयात जमा केली. यामुळे साई संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांचा प्रामाणिकपणा अधोरेखित झाला..काल (ता. ११) साईबाबांची धूप आरती संपल्यानंतर मंदिराच्या परिसरात एक बॅग कुलकर्णी यांना आढळली. त्यांनी लगेचच संस्थानच्या संरक्षण कार्यालयात जमा केली..बॅगमध्ये दहा हजार अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच भारतीय मूल्यांकन अंदाजे नऊ लाख रुपये व पासपोर्ट होता. पासपोर्टवरील मोहित धवन (अमेरिका) नावानुसार अनाउन्समेंट करण्यात आली. काही वेळातच धवन आले..पडताळणीनंतर ही बॅग त्यांना देण्यात आली. महत्त्वाची कागदपत्रे व रक्कम परत मिळाल्यामुळे धवन यांनी संस्थानच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिक सेवाभावाचे कौतुक केले. .Mumbai News: मुंबईत पहिल्यांदाच ३ किलोमीटरचा अंडरग्राउंड पादचारी बोगदा! कुठून कुठे होणार? जाणून घ्या एमएमआरसीची भविष्यदर्शी योजना....संस्थानची सुरक्षा टीम भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी नेहमीच तत्पर असते. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर, संरक्षण अधिकारी रोहिदास माळी यांनी कुलकर्णी यांचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.