Orphan Rescue Story: जन्मदात्यांनी सोडले, ‘माउली’ने लेकरांना स्वीकारले; सोनी-चंदूचा संघर्ष, वनीकरणात आढळली होती बेवारस मुले!

श्रीरामपूर: तालुक्यातील वडाळा महादेव-शिरसगाव परिसरात पाच ते सहा दिवसांपूर्वी वनीकरणात बेवारस सापडलेल्या सोनी (५ वर्षे) व चंदू (२ वर्षे) हे दोन चिमुकले सापडले. या दोघांना गृहरक्षक दलाचे जवान राजेंद्र देसाई आणि माउली आश्रमाने मायेचा आधार दिला. या सेवाकार्याचे पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख यांनी विशेष कौतुक केले आहे..ही दोन्ही मुले वनीकरणात फिरत असल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिली होती. अशोकनगर पोलिस चौकीचे गृहरक्षक राजेंद्र देसाई यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत वरिष्ठ स्तरावर माहिती दिली. मुलांचे आई-वडील त्यांना सोडून निघून गेल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, देसाई यांनी नागरिकांच्या मदतीने मुलांना माउली वृद्धाश्रमात दाखल केले. तेथे मुलांची आंघोळ, नवीन कपडे आणि अल्पोपहाराची व्यवस्था करण्यात आली..साधारण पाच दिवसांनंतर शोध घेत मुलांचे आई-वडील आश्रमात पोहोचले. मात्र, आश्रमात मिळालेल्या प्रेमामुळे आणि उत्तम संगोपनामुळे मुलांनी आपल्या आई-वडिलांकडे जाण्यास नकार दिला..मुलांच्या या भूमिकेमुळे हतबल झालेल्या पालकांनी अखेर मुलांच्या हितासाठी त्यांना आश्रमातच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आश्रमाचे अध्यक्ष सुभाष वाघुंडे, सचिव कल्पना वाघुंडे, व्यवस्थापक दत्तात्रेय खिलारी आणि त्यांच्या टीमने या मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. वृद्धांसोबतच आता लहान मुलांच्या संगोपनाचे कार्यही सर्वांच्या सहकार्याने सुरू आहे, असे वाघुंडे यांनी सांगितले..माउलीचे कार्य कौतुकास्पददेसाई आणि माउली आश्रम केवळ वृद्धांचीच नव्हे, तर निराधार बालकांचीही सेवा करत आहेत, हे कार्य कौतुकास्पद असल्याचे शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक नितीन देशमुख यांनी सांगितले.