Pathardi Municipality Result: पाथर्डी पालिकेत पुन्हा कमळ फुलले; अभय आव्हाड नगराध्यक्ष, राष्ट्रवादी भुईसपाट; चिठ्ठी पावली, एका मताचा विजय!

पाथर्डी : पालिका निवडणुकीत आज मतमोजणीच्या दिवशी भाजपने १४ ठिकाणी विजय मिळवत पालिकेत पुन्हा एकदा पक्षाचा झेंडा फडकवला. या निवडणुकीत विरोधी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाला केवळ ५ जागांवर समाधान मानावे लागले. एक ठिकाणी अपक्षाने बाजी मारली. भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अभय आव्हाड हे ५ हजार ८४० मतांनी निवडून आले. त्यांनी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादीचे उमेदवार बंडू पाटील बोरुडे यांचा पराभव केला. आव्हाड यांना १० हजार ७७२ तर बोरुडे यांना ४ हजार ९३२ मते मिळाली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...भाजपकडून रिंगणात असलेले नंदकुमार शेळके हे पालिका निवडणुकीत सलग सहाव्यांदा निवडून आले. भाजपच्याच मंगल कोकाटे यांनाही सलग पाचव्यांदा मतदारांनी कौल दिला. पालिका निवडणुकीत एकूण २३ हजार २४२ मतांपैकी १५ हजार ८०७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. या निवडणुकीत उतरलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (अजित पवार) एकही उमेदवार निवडून आला नाही. .आज सकाळी साडेदहा वाजता पालिका कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रसाद मते व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. उद्धव नाईक, मुख्याधिकारी सपना वसावा यांच्या अधिपत्याखाली मतमोजणीला सुरवात झाली..या वेळी पालिका कार्यालयाबाहेर मोठा जनसमुदाय जमा झाला होता. मतमोजणी केंद्रात भाजप विरोधी नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार बोरुडे हे या वेळी उपस्थित होते. मात्र, सुरवातीपासूनच भाजपने आघाडी घेतल्याचे दिसून येताच ते निघून गेले. भाजपने सत्ता राखताच कार्यकर्त्यांनी मोठा जल्लोष साजरा केला. समर्थकांनी जेसीबीने गुलालाची उधळण केली. या निवडणुकीत दहा प्रभागात एकूण ४०० मतदारांनी तर नगराध्यक्ष पदासाठी ३६२ मतदारांनी नोटाला पसंती दिली..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.चिठ्ठी पावली, एका मताचा विजयप्रभाग पाचमधील भाजप उमेदवार शीतल लोहिया यांना ८४० व अपक्ष उमेदवार दीपाली रामनाथ बंग यांनाही तेवढीच म्हणजे ८४० मते मिळाली. ईश्वर चिठ्ठीद्वारे बंग यांना कौल मिळाला. प्रांजल शिवते या मुलीच्या हस्ते ही चिठ्ठी काढण्यात आली. प्रभाग नऊमध्ये भाजपकडून उभे असलेल्या अर्चना फासे यांना ७६१ तर त्यांच्या विरोधी उमेदवार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाच्या उमेदवार वंदना टेके यांना ७६२ मते मिळाली. तेथे टेके या अवघ्या एक मताने निवडून आल्या. या निवडणुकीत सर्वाधिक मतांनी बंडू उर्फ विठ्ठल बोरुडे हे सर्वाधिक १ हजार ११९ मतांनी विजयी झाले.