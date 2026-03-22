Army Success Story: कष्टाच्या जाेरावर भारतीय सैन्यदलात लेफ्टनंटपदी अभिषेक बिडकर; १३ लाख विद्यार्थ्यांमधून यशाला गवसणी, आई-वडिलांच्या डाेळ्यात पाणी!

नगर तालुका : केडगाव उपनगरातील अभिषेक प्रकाश बिडकर यांची भारतीय सैन्याच्या मेकॅनाइज्ड इन्फंट्री रेजिमेंटमध्ये लेफ्टनंटपदी क्लास-१ अधिकारी म्हणून निवड झाली. त्यांनी बिहारमधील ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी, गया येथे प्रशिक्षण पूर्ण केले. अभिषेक बिडकर यांचे शालेय शिक्षण केडगावमधील कारमेल कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये झाले, तर उच्च माध्यमिक शिक्षण छत्रपती संभाजीनगर येथील डिफेन्स करिअर अकॅडमीच्या छत्रपती शिवाजी प्रिपरेटरी ज्युनिअर कॉलेजमध्ये झाले. या काळात त्यांना संरक्षण दलात जाण्याची प्रेरणा मिळाली. एनडीए परीक्षेत अपयश आल्यानंतरही त्यांनी हार न मानता पुण्यातील श्रीमती काशिबाई नवले कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून २०१३ मध्ये मेकॅनिकल अभियांत्रिकीची पदवी प्राप्त केली. महाविद्यालयीन काळात 'स्टॅलियन मोटरस्पोर्ट' क्लबमध्ये इलेक्ट्रिक रेस कार प्रकल्पावर काम करत त्यांनी नेतृत्व आणि तांत्रिक कौशल्य विकसित केले, तसेच डीआरडीओ-व्हीआरडीई येथे इंटर्नशिप आणि बेंगळुरू येथील ईव्ही स्टार्टअपमध्ये ग्रॅज्युएट ट्रेनी इंजिनिअर म्हणूनही त्यांनी काम केले. सुमारे १३ लाख विद्यार्थ्यांमधून फक्त ३०० विद्यार्थ्यांची यामध्ये निवड करण्यात आली आहे. अभिषेक बिडकर सातव्या प्रयत्नांत एसएसबी निवड प्रक्रियेत यशस्वी झाले. पाच दिवसांच्या कठीण निवड प्रक्रियेत विविध मानसिक, शारीरिक व वैद्यकीय चाचण्या यशस्वीरित्या पार करत त्यांनी हे यश मिळवले. वडील प्रकाश बिडकर, आई विजया बिडकर, बहीण गौरी बिडकर यांच्यामुळे अभिषेक यांनी हे यश मिळवले.