Rahuri News : मुख्यमंत्री फडणवीस तिसऱ्यांदा डॉक्टर! मानद 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' पदवी प्रदान

राहुरी - 'अतिवृष्टी, आवर्षण, किडी किंवा रोगांचा प्रादुर्भाव, यामुळे पिकांचे होणारे नुकसान या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्यांना बाहेर आणण्यासाठी शाश्वत शेतीचे 'मॉडेल' परिणामकारकरीत्या काम करू शकते. त्यासाठी कृषी विद्यापीठे, कृषी पदवीधर यांचे सहकार्य गरजेचे आहे..शेती क्षेत्राला पायाभूत विकासाची जोड देऊन, उत्पादन वाढवून प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन शेतमालाची मूल्यसाखळी विकसित केल्यास शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अनेक चांगले बदल दिसू शकतील,' असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे व्यक्त केले.मुख्यमंत्री फडणवीस यांना तिसऱ्यांदा मानद डॉक्टरेट पदवी मिळालीय. याआधी जपानच्या कोयासन विद्यापीठासह दोन आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांनी त्यांना मानद डॉक्टरेट प्रदान केली आहे..महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान समारंभात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मानद 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' ही पदवी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीने तात्पुरत्या स्वरूपात मदत होईल..मात्र, 'शाश्वत शेतीचे मॉडेल'च शेतकऱ्यांना दुष्टचक्रातून बाहेर काढू शकेल. तसेच शेतकऱ्यांनी कृषी क्षेत्राच्या 'महाविस्तार ॲप'चा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून शेतीत आमूलाग्र सुधारणा आणाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत वर्षभर दिवसा सलग दहा-बारा तास मोफत वीज शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार आहे..हवामान बदल, अनियमित पावसाचा ताण सहन करणारे वाण शेतकऱ्यांसाठी विकसित करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. महात्मा फुले विद्यापीठाने १२६ पिकांवर उत्कृष्ट संशोधन करून ३२० वाण विकसित केलेले आहेत. या वाणांचा राज्यातील २५ टक्के क्षेत्रावर वापर केला जातो, ही मोठी समाधानकारक बाब असल्याचेही त्यांनी सांगितले..'पोटनिवडणुका बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न'राहुरी व बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात, असे मला वाटते. त्यासाठी सर्वजण एकमताने निर्णय घेतील. तसे आमचे प्रयत्न राहतील. परंतु निवडणूक लादली गेली तर आम्ही निवडणूक लढायलाही तयार आहोत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राहुरी येथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात पदवी प्रदान कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते..मुंबईच्या महापौरांनी लाल दिवा वापरल्याच्या आरोपाचे खंडन करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापौरांना क्लीनचिट दिली. ते म्हणाले, मी माहिती घेतली. महापौरांच्या गाडीवर लालदिवा नव्हता. बोनेटच्या ठिकाणी लालदिवा होता. त्याच्यात महापौरांचा काही दोष नाही. राज्यामध्ये कुणीही लालदिवे वापरू नयेत, हा जुनाच निर्णय आहे. त्यामुळे महापौरांना त्याची कल्पना आहे. त्यांना विनाकारण टार्गेट करण्याचा प्रयत्न आहे. अशाप्रकारे टार्गेट करणे योग्य नाही.