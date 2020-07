पिंपळगाव खांडच्या जलपुजनात निघाली उणीदुणी...लहामटेंना कार्यकर्ते म्हणाले, लय हवेत जाऊ नका

अकोले : मुळा नदीवरील पिंपळगाव खांड धरणातील पाण्याचे तिसऱ्यांदा पूजन झाले. माजी मंत्री मधुकर पिचड, आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्यानंतर आज तिसऱ्यांदा जलपूजन झाले. त्यातून अकोल्यातील राजकारणाचे तिसरे नाट्य पाहायला मिळाले. पिंपळगाव खांड धरणावर आज सकाळी 11 वाजता शेतकरी, वारकरी, धरणग्रस्त व लाभधारकांकडून जलपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. मात्र, कार्यक्रमात जिल्हा परिषद सदस्य रमेश देशमुख, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाजीराव दराडे, "अगस्ती'चे संचालक मीनानाथ पांडे यांनी वेगळ्याच राजकीय नाट्याची सुरवात केली. हेही वाचा - इंदोरीकरमहाराजांसाठी मनसेने बाह्या मागे सारल्या देशमुख व पांडे यांनी भाषणांतून, "आम्ही राष्ट्रवादी'तच आहोत, असा सूर आळवला, तर दराडे यांनी आमदार लहामटे यांना खडे बोल सुनावले. "पिंपळगाव खांड धरणाचे जलपूजन करताना, ठरावीक चार कार्यकर्त्यांना सोबत आणले. मित्रपक्षाला विश्वासात न घेता जलपूजन केले. जमिनीवर पाय असू द्या, हवेत जाऊ नका..' असा सल्ला दिला. रमेश देशमुख यांनी राजकीय नाराजी व्यक्त केली. पांडे यांनी आपण राष्ट्रवादीतच असल्याचे सांगत, "धरणाच्या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, मागील दोन्ही जलपूजन कार्यक्रमात निमंत्रण दिले नाही,' अशी खंत व्यक्त केली. विश्वनाथ महाराज शेटे, दीपक महाराज देशमुख, किरण महाराज शेटे, अरुण महाराज भोर, रमेश महाराज भोर, सोमनाथ महाराज गोडसे आदी उपस्थित होते. या राजकीय नाराजीनाट्यात वारकऱ्यांची मात्र चांगलीच गोची झाली. "आम्ही केवळ पिंपळगाव खांड धरणातील पाणी पाहण्यासाठी गेलो असताना, तेथे जलपूजन केले. त्यानंतर राजकीय भाषण व टीकेशी आमचा काहीही संबंध नाही,' असा खुलासा दीपक महाराज देशमुख यांनी केला. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Activists said to MLA Lahamate, we are in NCP