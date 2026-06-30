Kidney Donation: कन्यादानानंतर किडनीदान! पाथर्डीच्या पित्याने मुलीला दिले नवजीवन; पितृत्वाचा अनोखा आदर्श

पाथर्डी: मुलीच्या लग्नावेळी कन्यादान करून तिच्या नव्या आयुष्याची सुरुवात करणाऱ्या पित्याने, तिच्या जीवावर बेतल्यावर किडनी दान करून तिला नवजीवन दिले. पाथर्डी तालुक्यातील दुलेचांदगाव येथील रहिवासी चंद्रकांत भगवान पाचरणे यांनी विवाहित मुलगी निकिता नीलेश वाकचौरे हिला स्वतःची किडनी दान करून पितृत्वाचा आदर्श समाजासमोर ठेवला आहे..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.चंद्रकांत पाचरणे हे आदिनाथनगर येथील एका हायस्कूलमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांची मुलगी निकिता ही किडनीच्या गंभीर आजाराने त्रस्त होती. वैद्यकीय तपासणीनंतर तिच्यावर तातडीने किडनी प्रत्यारोपण करणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. मुलीचे प्राण वाचविण्यासाठी कोणताही विलंब न करता पाचरणे यांनी स्वतःची किडनी दान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयाला कुटुंबीयांनीही पाठिंबा दिला..त्यानंतर आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या. पाचरणे यांची किडनी प्रत्यारोपणासाठी योग्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथील सिग्मा हॉस्पिटलमध्ये डॉ. प्रदीप सारून यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वी किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया पार पडली..विशेष म्हणजे, केवळ ५६ दिवसांत तपासण्या, मंजुरी आणि शस्त्रक्रिया अशी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली. सध्या चंद्रकांत पाचरणे आणि निकिता वाकचौरे या दोघांचीही प्रकृती समाधानकारक असून, त्यांची प्रकृती झपाट्याने सुधारत आहे..Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.\rया संपूर्ण काळात पाचरणे यांना ते कार्यरत असलेल्या हायस्कूलमधील सहकाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले, तसेच आमदार मोनिका राजळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य राहुल राजळे आणि चैतन्य ग्रुपचे अध्यक्ष अनंता ढोले यांनीही त्यांना सातत्याने आधार व मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.