अहिल्यानगर

Kidney Donation: कन्यादानानंतर किडनीदान! पाथर्डीच्या पित्याने मुलीला दिले नवजीवन; पितृत्वाचा अनोखा आदर्श

Inspirational organ donation story from Maharashtra: कन्यादानानंतर किडनीदानाचा धाडसी निर्णय; चंद्रकांत पाचरणे यांनी मुलीला नवजीवन देत पितृत्वाचा प्रेरणादायी आदर्श उभा केला
Pathardi Father Sets Remarkable Example by Donating Kidney to His Daughter

Pathardi Father Sets Remarkable Example by Donating Kidney to His Daughter

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाथर्डी: मुलीच्या लग्नावेळी कन्यादान करून तिच्या नव्या आयुष्याची सुरुवात करणाऱ्या पित्याने, तिच्या जीवावर बेतल्यावर किडनी दान करून तिला नवजीवन दिले. पाथर्डी तालुक्यातील दुलेचांदगाव येथील रहिवासी चंद्रकांत भगवान पाचरणे यांनी विवाहित मुलगी निकिता नीलेश वाकचौरे हिला स्वतःची किडनी दान करून पितृत्वाचा आदर्श समाजासमोर ठेवला आहे.

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