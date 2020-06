अडीच महिन्यांनी पुन्हा कांद्याचे लिलाव झाले सुरू

नगर तालुका ः कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे नेप्ती उपबाजार समितीतील हमाल-माथाडींसह सर्वांचे आरोग्य चांगले रहावे, या हेतून कांद्याचे लिलाव बंद ठेवण्यात आले होते. अडीच महिन्यांच्या कालावधीनंतर पुन्हा लिलाव सुरु करण्यात आले. आज (गुरुवारी) एकूण 25 हजार गोण्यांची आवक झाली. एक नंबर कांद्याला एक हजाराच्या पुढे भाव मिळाला. कोरोना विषाणूचा उद्योग व्यवसायांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला तसचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसला आहे. लॉकडाउनच्या काळात नेप्ती उपबाजार समितीतील कांद्याचे लिलाव बंद ठेवल्याने गावरान कांदा निघूनही शेतकऱ्यांना विकता आला नाही. त्यामुळे अनेकांना भाडोत्री चाळी घेऊन त्यामध्ये कांद्याची साठवणूक करावी लागली. हेही वाचा - पारनेर तालुक्यात जवानाचा दगडाने ठेचून खून ज्यांना कांद्याची चाळ मिळाली नाही त्यांचा कांदा अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात भिजल्याने प्रतवारी ढासळली आहे. कांद्याचे आणखी नुकसान होऊ नये, म्हणून लिलाव सुरू करण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे कांद्याचे लिलाव सुरु केले आहेत. पहिल्याच दिवशी कांद्याच्या 25 हजार गोण्यांची आवक झाली असून एक नंबर कांद्याला 1050 रुपयांचा भाव मिळाला आहे. लॉकडाउनमुळे बाजारपेठेत शुकशुकाट आहे. त्यातच कांद्याचे लिलाव बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नसल्याने उलाढाल आणखी मंदावली होती. आता लिलाव सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा आल्यानंतर बाजारपेठेतील उलाढाल वाढून कांद्यालाही चांगला भाव साधण्याची शक्‍यता आहे.

- अशोक लाटे, अध्यक्ष, कांदा व्यापारी व आडतदार संघटना, नगर सरकारच्या सूचनांचे नेप्ती उपबाजारामध्ये तंतोतंत पालन करूनच कामकाज करण्यात येत आहे. पहिल्याच दिवशी कांद्याची 25 हजार कांदा गोण्यांची आवक झाली. आगामी काळातही आवक वाढण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन उपाययोजना केल्या जात आहेत.

- अभय भिसे, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नगर

Web Title: After two and a half months, the onion auction started again