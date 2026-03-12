Ahilyanagar News: गुरुजींची बढतीसाठी खटपट! अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेत एजंटांनी टाकले गळ, नियमातील संदिग्धतेने फावले..

अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेतील गुरुजी बदली आणि बढतीसाठी काय करतील हे सांगता येणार नाही. बनावट दिव्यंगत्व प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांना प्रशासनाने निलंबित केलं. हे प्रकरण ताजे असतानाच दुसरीकडे काही गुरुजींनी बढतीसाठी खटपट सुरू केली. ते एजंटांच्या बतावणीला बळी पडल्याचे चित्र आहे..Mundhwa Land Scam: पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यहारप्रकरणी ‘अमेडिया’ला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ; सुनावणी आता १६ मार्चला होणार!.जिल्हा परिषदेत सध्या पदोन्नतीची चर्चा जोरात सुरू आहे. न्यायालयाने पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्णबाबत घातलेल्या अटीमुळे पेच निर्माण झाला आहे. परिपत्रक असेल नाही, तर न्यायालयाचा आदेश याचा आपापल्या परीने प्रत्येक जिल्हा परिषदेत अर्थ लावला जात आहे. त्यातच राज्य सरकारने पदोन्नतीबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली नाहीत. परिणामी या घोळात भरच पडली आहे. याचाच फायदा काही एजंट उचलत आहेत. त्यांनी टीईटी उत्तीर्ण तसेच इतर शिक्षकांमध्ये डाव टाकल्याची चर्चा आहे. त्यांच्याकडून गोड बोलून, गैरसमज पसरवून भीती निर्माण केली आहे. परिणामी काही गुरुजी त्यांच्या गळाला लागले आहेत. ग्रुप बनवून त्यांचे माया जमवण्याचे काम सुरू आहे. दबक्या आवाजात लाखाचे आकडे दिले जात आहेत..जुन्या नियमांनुसार पदोन्नती प्रक्रिया राबवायची की नव्या नियमानुसार याविषयी गेल्या अनेक दिवसांपासून खल सुरू आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच पदोन्नती दिली जाणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे समूह साधन केंद्र समन्वयक, विस्ताराधिकारी, मुख्याध्यापक, पदवीधर यांच्या पदोन्नती होणार आहेत. मात्र, काहीजण वेगवेगळे नियम सांगून पदोन्नतीबाबत संभ्रम पसरवित आहेत. सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना टीईटी नसतानाही पदोन्नती मिळावी, त्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. असा गटही सक्रिय आहे..मुळात नियमानुसार ज्यांची सेवा ज्येष्ठता यादीत नावे आहेत, त्यांनाच पदोन्नती दिली जाते. मात्र, मुख्याध्यापकांवरील पदांसाठी लॉबिंग केली जात असल्याचे काही गुरुजींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एजंट दुही पसरवून आपला कार्यभाग साधत असल्याची आजवरची उदाहरणे आहेत. जिल्हा परिषदेकडे तब्बल दहा हजारांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यातील केवळ दीड हजार शिक्षकच टीईटी उत्तीर्ण असल्याचे समजते. केंद्रप्रमुख ६०, मुख्याध्यापक ८०, विस्तार अधिकारी ६, पदवीधर ३५ ते ४० शिक्षकांनाच पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे..सेवा ज्येष्ठता यादीत घोळनियमांनुसार टीईटी उत्तीर्ण असणाऱ्यांना प्रमोशन मिळणार आहे. त्यासाठी सेवाज्येष्ठता यादी ग्राह्य धरली जाणार आहे. मात्र, या यादीतच काही शिक्षकांना डावलल्याचे दिसते. ती त्रुटी दूर करण्यासाठी झटत आहेत. नेमकी ही त्रुटी होतेच कशी, अशीही चर्चा रंगते आहे. एकदा प्रमोशन झाल्यावर विचारतो, अशीच बहुदा काहींची मानसिकता असावी. संगणकावर यादी अपलोड करताना त्रुटी होत असल्याचे प्रशासनातील बाबू सांगतात..Pandharpur Temple: पांडुरंगाचा लाडू प्रसाद निम्म्याच भक्तांनाच मिळणार; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या अन्नछत्राला गॅस टंचाईच्या झळा; उत्पादन निम्म्यावर!.अतिरिक्तचा धोकाशिक्षकांमधील एका गटाला वाटते पदोन्नती व्हावी, तर दुसऱ्या गटाला मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पदोन्नती झाली, तर अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचे समायोजन होईल. गेल्या वर्षी झालेल्या संचमान्यतेनंतर प्रत्येक तालुक्यात दहा ते पंधरा जण अतिरिक्त ठरत आहेत. यंदाच्या संचमान्यतेचे निकष बदले आहेत. त्यामुळे त्यात मोठ्या प्रमाणात भर पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.