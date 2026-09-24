Ahilyanagar Ganesh Visarjan : अहिल्यानगरमध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीत लाठीचार्ज; तरुणाचा मृत्यू

Bhingar Ganesh Visarjan Procession Turns Tense : अहिल्यानगर शहरातील भिंगार उपनगर परिसरात गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कथित लाठीचार्जनंतर एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याने तणाव निर्माण झाला आहे. दीपक वागसकर असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव असल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले. या घटनेनंतर भिंगार परिसरात संतापाचे वातावरण आहे..गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान गुलाल उधळण्यावरून वाद निर्माण झाला आणि त्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या लाठीचार्जमध्ये दीपक वागसकर यांना मारहाण झाल्याचा आणि त्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृतपणे स्वतंत्र पुष्टी अद्याप झालेली नाही..कार्यकर्त्यांनी पोलिस उपअधीक्षक दिलीप टिपरसे आणि भिंगार कॅम्प पोलिस ठाण्याच्या सहायक पोलिस निरीक्षक तेजश्री थोरात यांच्यावर आरोप केले आहेत. त्यांच्या कारवाईमुळेच लाठीचार्ज झाला आणि त्यात वागसकर यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा कार्यकर्त्यांनी केला आहे. दरम्यान, गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. .दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल होईपर्यंत भिंगार बंद ठेवण्याचा आणि गणेश विसर्जन न करण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे प्रशासनासमोर कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.