अहिल्यानगर

Ahilyanagar Ganesh Visarjan : अहिल्यानगरमध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीत लाठीचार्ज; तरुणाचा मृत्यू

Deepak Wagskar Death : पोलिस लाठीचार्जनंतर दीपक वागसकर या तरुणाचा मृत्यू झाल्याचा कार्यकर्त्यांचा दावा आहे गणेश विसर्जन मिरवणुकीत गुलाल उधळण्यावरून वाद झाल्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
Activists Claim Deepak Wagskar Died After Assault

Activists Claim Deepak Wagskar Died After Assault

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Bhingar Ganesh Visarjan Procession Turns Tense : अहिल्यानगर शहरातील भिंगार उपनगर परिसरात गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कथित लाठीचार्जनंतर एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याने तणाव निर्माण झाला आहे. दीपक वागसकर असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव असल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले. या घटनेनंतर भिंगार परिसरात संतापाचे वातावरण आहे.

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