रक्तरंजित हल्ला! रात्रीच्या अंधारात नवरा-बायकोला गाठलं अन् तीन मुलांच्या बापाला खडक वसाहतीत..; अस्लम सय्यदसोबत काय घडलं?

Kopargaon Case : कोपरगाव तालुक्यातील डाऊच खुर्द येथे रात्रीच्या हल्ल्यात अस्लम सय्यद यांची निर्घृण हत्या झाली. प्लॉट व्यवहारातून वाद होऊन आरोपींनी कुटुंबावर हल्ला करून अस्लम यांचा जीव घेतला.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अहिल्यानगर : कोपरगाव तालुक्यातील डाऊच खुर्द शिवारात एका 35 वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक (Ahilyanagar Kopargaon Case) घटना बुधवारी (ता. 10) रात्री आठच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी चार आरोपींविरुद्ध कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

