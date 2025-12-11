रक्तरंजित हल्ला! रात्रीच्या अंधारात नवरा-बायकोला गाठलं अन् तीन मुलांच्या बापाला खडक वसाहतीत..; अस्लम सय्यदसोबत काय घडलं?

अहिल्यानगर : कोपरगाव तालुक्यातील डाऊच खुर्द शिवारात एका 35 वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक (Ahilyanagar Kopargaon Case) घटना बुधवारी (ता. 10) रात्री आठच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी चार आरोपींविरुद्ध कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मयत तरुणाचे नाव अस्लम शहाबुद्दीन सय्यद (वय 35, रा. डाऊच खुर्द) असे आहे. त्यांचे भाऊ रफिक शहाबुद्दीन सय्यद यांनी कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून आरोपी मुनीर उर्फ मुन्ना अजिज शेख, परविन मुनीर शेख, फिरोज मुनीर शेख आणि साहिल मुनीर शेख (सर्व रा. खडक वसाहत, डाऊच खुर्द, ता. कोपरगाव) यांच्याविरुद्ध खुनासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Road Accident : ट्रकच्या मागील चाकात चिरडून शिक्षिका जागीच ठार; रक्ताच्या थारोळ्यात त्या तडफडत होत्या, लोक बनवत होते व्हिडिओ.नेमकं प्रकरण काय?प्लॉटच्या व्यवहारातील उसने पैसे परत मागितल्यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये वाद सुरू झाला होता. या वादानंतर आरोपींनी अस्लम सय्यद यांना खडक वसाहत, डाऊच खुर्द येथे गाठून शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली. साहिल मुनीर शेख याने चाकूने धमकी देत अस्लम यांच्या छातीवर, डोक्याजवळ आणि कानाजवळ अनेक वार केले..तर, मुनीर उर्फ मुन्ना अजिज शेख याने लाकडी दांडक्याने मारहाण करून त्यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. भांडण सोडवायला गेलेल्या साक्षीदारावर फिरोज मुनीर शेख याने विटेने हल्ला करून जखमी केले. परविन शेख याने मयताची पत्नी हिला लाथाबुक्क्या आणि दांडक्याने मारहाण करून जखमी केले..Software Engineer : लैंगिक समस्या सोडवण्याचं आश्वासन देऊन Software Engineer ला दोन गुजरातींनी गंडवलं, २०२३ मध्ये झालं होतं लग्न, पण....कुटुंबावर कोसळला दुःखाचा डोंगरदरम्यान, घटनास्थळावरून गंभीर जखमी अवस्थेत अस्लम यांना शिर्डी सुपर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक रामकृष्ण कुंभार यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली व आरोपींना ताब्यात घेतले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे. अस्लम सय्यद यांना तीन लहान मुले असून या घटनेनंतर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.