अहिल्यानगर जिल्हा बँकेत लंके, तनपुरेंचा विजय; माजी आमदाराला पराभवाचा धक्का

अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला असून विद्यमान आमदाराचा पराभव तर खासदाराचा विजय झाला. अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दहा जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली होती. या निवडणुकीत ९९.२७ टक्के मतदानाची नोंद झाली होती. एकूण ३ हजार ८३७ मतदारांपैकी ३ हजार ८०९ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. आज ३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर करण्यात आले..विद्यमान खासदार नीलेश लंके यांनी विजय मिळवला राहुल शिंदे यांचा पराभव केला. तर दुसरीकडे अकोले विविध कार्यकारी सोसायटी मतदारसंघात विद्यमान आमदार किरण लहामटे यांना पराभवाचा धक्का बसला. त्यांच्याविरोधात ज्योती शिंदे यांनी विजय मिळवला आहे. प्राजक्त तनपुरे विजयी झाले. तर सत्यजित कदम यांचा पराभव झाला..PM Kisanचा हप्ता अडकला असेल तर आधी हे तपासा; जाणून घ्या कारणं.बँकेची निवडणूक जाहीर झाल्यापासूनच जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले होते. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी संगमनेर येथे बैठक घेऊन दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व जागा बिनविरोध करण्याचे आवाहन केले होते. या बैठकीला जिल्ह्यातील आमदार, ज्येष्ठ नेते आणि माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील उपस्थित होते. विखे आणि थोरात गटातील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून दोन्ही नेते बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने एकत्र आल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या होत्या..दरम्यान, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी अखेरच्या टप्प्यात निवडणुकीतून माघार घेतली होती. मात्र, खासदार नीलेश लंके यांनी स्वतः उमेदवारी करत स्वतंत्र पॅनेल उभे केले. त्यामुळे निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली होती. जिल्ह्यातील नेत्यांना २१ पैकी ११ जागा बिनविरोध करण्यात यश आले होते. उर्वरित दहा जागांसाठी मतदान घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.