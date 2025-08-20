अहिल्यानगर

माेठी बातमी! अहिल्यानगर जिल्ह्याचे ‘आरोग्य’ बिघडणार; एनएचएममधील अधिकारी, कर्मचारी संपावर, यंत्रणेवर परिणाम हाेणार

NHM Employees Strike in Ahilyanagar: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित शासन सेवेत समायोजनाबाबत होत असलेल्या विलंबासाठी शासन निर्णयानुसार दहा वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन करण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे.
Updated on

अहिल्यानगर: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अधिकारी, कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. जिल्हा रुग्णालयात या कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. संबंधितांचे वेतनासह इतर प्रश्न अडले आहेत. तरीही ते आरोग्य सेवा देत होते. त्यांच्या आंदोलनामुळे आरोग्य यंत्रणेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे.

