माेठी बातमी! अहिल्यानगर जिल्ह्याचे ‘आरोग्य’ बिघडणार; एनएचएममधील अधिकारी, कर्मचारी संपावर, यंत्रणेवर परिणाम हाेणार

अहिल्यानगर: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अधिकारी, कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. जिल्हा रुग्णालयात या कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. संबंधितांचे वेतनासह इतर प्रश्न अडले आहेत. तरीही ते आरोग्य सेवा देत होते. त्यांच्या आंदोलनामुळे आरोग्य यंत्रणेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. .Solapur Ashram School : धक्कादायक! 'साेलापुरातील आश्रमशाळेत ना किचन, ना जेवणाची सुविधा'; मुख्याध्यापक निलंबित, सापळे शाळेवर प्रशासक...राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित शासन सेवेत समायोजनाबाबत होत असलेल्या विलंबासाठी शासन निर्णयानुसार दहा वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन करण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे. परंतु त्यालाही सव्वा वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला आहे. त्याची अंमलबजावणी अद्यापि झाली नाही.या वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांना आरोग्य सेवेतील मान्यता व प्राप्त सर्व कक्ष पदावर सामावून घेण्यात येईल असे सांगितले होते. परंतु अंमलबजावणी झाली नाही..राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी यांना दहा टक्के मानधनवाढ व रॉयल्टी बोनस लागू करावा, ग्रॅज्युटी तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन १५ हजार ५०० पेक्षा जास्त आहे. अशा कर्मचाऱ्यांनाही ईपीएफची योजना लागू करावी. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना अपघाती मृत्यू झाल्यास ५० लाख सानुग्रह अनुदान लागू करावे. आशा स्वयंसेवक व गटप्रवर्तकांचे सानुग्रह अनुदान पत्रानुसार गट विमा लागू करावा. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २५ टक्के वाढ करावी. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे मानधन व पीबीआय हे वेगळे न करता एकत्रित करावे. एकूण ६९ संवर्गापैकी केवळ २ संवर्गाचे समायोजन झाले. उर्वरित तांत्रिक अतांत्रिक अधिकारी-कर्मचऱ्यांच्या समायोजनासाठी विलंब होत आहे. आरोग्य मंत्र्यांची भेट घेऊनही या मागण्या मान्य होत नाहीत. त्यामुळे संघटनेने हे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समितीने हे आंदोलन पुकारले आहे. त्यात सर्व कर्मचारी बेमुदत काम बंद आंदोलनात तसेच जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी सहभागी आहेत..‘जननी’चाही निधी अडलाराष्ट्रीय आरोग्य अभियानाद्वारे आरोग्याचे विविध उपक्रम राबविले जातात. जननी सुरक्षासारखे अभियानाचाही यात समावेश आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे वेतनही याच अभियानातून दिले जाते. यासाठी १२५ कोटी रूपयांचा निधी दिला जात होता. मात्र, तो कमी करून ८२ कोटी केला आहे. त्यातील केवळ ३७ कोटी रूपये आले आहेत. ते वेतनावरच खर्च झाले. जननी सुरक्षेसाठी पैसेच उरले नाहीत. या योजनेत हॉस्पिटलमध्ये बाळंत झाल्यास ७००, शहरी भागात ६००, घरी झाल्यावर ५०० तर सिझरसाठी १ हजार ५०० रूपये दिले जातात..MD Drugs: ‘एमडी’ ड्रग्जच्या तपासासाठी सोलापूरचे पोलिस मुंबईला रवाना; मोठ्या रॅकेटची शक्यता; सोलापूर, कलबुर्गीत आठजण जेरबंद.हजारावर कर्मचारी, अधिकारीराष्ट्रीय आरोग्य अभियानात २००५पासून जिल्ह्यात विविध पदांवर कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहेत. तब्बल एक हजार कर्मचारी यात काम करतात. वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, लेखा व्यवस्थापक, जिल्हा समन्वयक, क्षयरोग निर्मूलन अधिकारी, एनएनएम, आरोग्य सेविका, स्टाफ नर्स, आयुष, डायलेसिस युनिट, समुदाय अधिकारी यांचा त्यात समावेश आहे. सुविधा देताना शासन हात आखडता घेते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.