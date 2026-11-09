Ahilyanagar News: अहिल्यानगरच्या मल्हार चौकात डेकोरेशन गोदामाला आग; लाखो रुपयांचे साहित्य जळून खाक

अहिल्यानगर, : मल्हार चौक परिसरात असलेल्या भुतारे डेकोरेटर्सच्या गोदामाला आज दुपारी दोनच्या सुमारास आग लागली. या आगीत लाखो रुपयांचे डेकोरेशनचे साहित्य जळून खाक झाले. महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने तत्काळ घटनास्थळी पोहचून आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आग आटोक्यात येत नसल्याने एमआयडीसी व व्हीआरडीईचे अग्निशमन बंब बोलावण्यात आले. तिन्ही दलांनी अथक परिश्रम घेत ही आग आटोक्यात आणली. फटाके अथवा शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागली असल्याचा अंदाज महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने व्यक्त केला आहे..शहरातील लोखंडी पुलाजवळील मल्हार चौक परिसरात भुतारे यांचे डेकोरेशनच्या साहित्याचे गोदाम आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात साहित्य ठेवण्यात आले होते. दुपारी दोनच्या सुमारास अचानक गोदामाला आग लागली. पाहता पाहता या आगीने रोद्र रूप धारण केले. गोदामात फायबरचे साहित्य अधिक असल्याने ही आग अधिक पसरली...धुराचे लोट बाहेर पडू लागले. त्यामुळे आग लागल्याची माहिती संपूर्ण शहरात पसरली. घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेच्या अग्निशमन दलाचे प्रमुख शंकर मिसाळ हे तत्काळ आपल्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांच्या पथकाने ही आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. तोपर्यंत एमआयडीसी आणि व्हीआरडीईचे अग्निशमन बंब देखील घटनास्थळी दाखल झाले. तिन्ही दलांच्या प्रयत्नामुळे ही आग आटोक्यात आली..आगीत लाखो रुपयांचे डेकोरेशनचे साहित्य जळून खाक झाले. दरम्यान, या गोदामाला यापूर्वी देखील आग लागली होती. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांमुळे आग लागण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे फटाके फोडताना नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन महापालिका अग्निशमन दलाचे प्रमुख शंकर मिसाळ यांनी केले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.