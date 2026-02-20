Ahilyanagar Crime : कॉलेजला निघालेल्या अल्पवयीन तरुणीचे भर रस्त्यातून अपहरण, घनदाट जंगलात डांबून ५ दिवस लैंगिक अत्याचार, तिघांना अटक

अहिल्यानगरमधील राहुरी तालुक्यात एक अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करुन तिच्यावर घनदाट जंगलात पाच दिवस डांबून अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तीन आरोपींना अटक केली आहे. पुढील तपास सुरु आह. या घटनेने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार राहुरीतील १५ वर्षांची मुलगी सकाळी कॉलेजला जाते म्हणून घराबाहेर पडली. मात्र ती संध्याकाळपर्यंत घरी परतली नाही, त्यामुळे पालकांची चिंता वाढली. त्यांनी शोधाशोध केली पण ती आढळून न आल्याने राहुरी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा नोदंवला आणि तपास सुरु केला. मुलीच्या शोधासाठी एक पथकही नेमले. .पोलिसांनी तांत्रिक बाबींच्या आधारे परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज. मोबाईल लोकेशन ट्रॅकिग, आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तपास सुरु केला असता मुलीचे लोकेशन नाशिक-सुरत महामार्गालगतच्या रामशेज किल्ल्याजवळ असल्याचे आढळून आले. पोलिस किल्ल्याजवळील घनदाट जंगलात पोहोचले मुलीची सुटका केली. .Crime: क्षुल्लक गोष्टीवरून वाद, पत्नीने झोपेत पतीची जीभच कापली; अटक होऊनही पश्चात्ताप नाही, खरं कारण ऐकून पोलीसही अवाक्.सुटकेनंतर पीडितेने पोलिसांना आपबीती सांगितली. मुक्तार हैदर पठाण (मुख्य आरोपी), कौसर हैदर पठाण आणि आकाश शरद संसारे या तिघांनी तिला पाच दिवस या घनदाट जंगलात डांबून ठेवले अन् तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला, अशी माहिती तिने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात दिली. पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना अटक केली. त्यांच्याविरोधात पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.