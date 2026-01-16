Ahilyanagar Election Result: अहिल्यानगरमध्ये राष्ट्रवादीने जिंकल्या सर्वाधिक जागा; वाचा संपूर्ण विजयी उमेदवारांची यादी

Ahilyanagar Municipal Corporation Election Result 2026: अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीतील भाजप व राष्ट्रवादी (एपी) विरुद्ध शिवसेना (शिंदे गट) अशी मुख्य लढत बघायला मिळाली. अंतिम निकालनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक २७ जागा जिंकल्या असून भाजपने त्याखालोखाल २५ जागा जिंकल्या आहेत. तर शिवसेनेला १० जागांवर समाधान मानावं लागलं..अहिल्यानगर महापालिका निवडणूक निकालएकुण जागा-68भाजप-25शिवसेना-10राष्ट्रवादी-27ठाकरे-01काँग्रेस-02बसपा -1मनसे-00शरद पवार गट-00एमआयएम - 02इतर-00.Maharashtra Municipal Election 2026 Results Live : एमआयएमची महाराष्ट्रात धडक! 29 महानगरपालिकांमध्ये 95 उमेदवार विजयी...कुठे किती जागा? यादी वाचा.प्रभागनिहाय विजयी उमेदवारप्रभाग क्रमांक १- सागर बोरुडे (अजित पवार राष्ट्रवादी), दीपाली बारस्कार, संपत बारस्कर (अजित पवार राष्ट्रवादी), शारदा ढवण (भाजप).प्रभाग क्रमांक २- निखील वारे (भाजप), रोशनी त्र्यंबके (भाजप), बाळासाहेब पवार (अजित पवार राष्ट्रवादी), महेश तवले (अजित पवार राष्ट्रवादी)प्रभाग क्रमांक ३- योगीराज गाडे (शिवसेना ठाकरे पक्ष), गौरी बोरकर (अजित पवार राष्ट्रवादी), ऋग्वेद गंधे (भाजप)प्रभाग क्रमांक ४- खान मीनाज (काँग्रेस), शम्स खान (काँग्रेस), शहेबाज शेख (AIMIM), सय्यद शहाबाज (AIMIM)प्रभाग क्रमांक ५- धनंजय जाधव (भाजप), हरप्रीत गंभीर (अजित पवार राष्ट्रवादी), मोहीत पंजाबी (अजित पवार राष्ट्रवादी), भोसले (अजित पवार राष्ट्रवादी)प्रभाग क्रमांक ६- मनोज दुल्लम (भाजप), सोनाबाई शिंदे (भाजप), करण कराळे (भाजप) आणि सुनीता कुलकर्णी (भाजप)प्रभाग क्रमांक ७- पुष्पा बोरुडे (भाजप, बिनविरोध), बाबासाहेब वाकळे (भाजप), वंदना साठे (भाजप), सानप (भाजप)प्रभाग क्रमांक ८- कुमारसिंह वाकळे (अजित पवार राष्ट्रवादी), अशोक भिंगारदिवे (भाजप), नवनाथ कातोरे (धनुष्यबाण), आशा कातोरे (भाजप)प्रभाग क्रमांक ९- संजय शेंडगे (धनुष्यबाण), रुपाली दातरंगे (धनुष्यबाण), वैशाली नळकांडे (धनुष्यबाण), महेश लोंढे (भाजप)प्रभाग क्रमांक १०- मध्ये श्रीपाद छिंदम (बसपा), सागर मुर्तडकर (भाजप), मुयरी जाधव (भाजप), शीतल ढोणे (भाजप)प्रभाग क्रमांक ११- मध्ये गणेश कवडे (धनुष्यबाण), सुनीता गेनप्पा (धनुष्यबाण), आशा डागवाले (अजित पवार राष्ट्रवादी) आणि सुभाष लोंढे (भाजप)प्रभाग क्रमांक १२- मध्ये बाळासाहेब बोराडे (धनुष्यबाण), दत्ता कावरे (धनुष्यबाण), मंगल लोखंडे (धनुष्यबाण), सुरेखा कदम (धनुष्यबाण)प्रभाग क्रमांक १३- मध्ये अविनाश घुले (अजित पवार राष्ट्रवादी), सुरेश बनसोडे (अजित पवार राष्ट्रवादी), सुजाता पडोळे (अजित पवार राष्ट्रवादी) आणि अनिता शेटिया (अजित पवार राष्ट्रवादी)प्रभाग क्रमांक १४- मध्ये प्रकाश भागानगरे (अजित पवार राष्ट्रवादी बिनविरोध), सुनीला फुलसौंदर (अजित पवार राष्ट्रवादी), वीणा चोपडा (अजित पवार राष्ट्रवादी) आणि गणेश भोसले (अजित पवार राष्ट्रवादी)प्रभाग क्रमांक १५- मध्ये सुजय मोहिते (भाजप), दत्ता गाडळकर (भाजप), गीतांजली काळे (अजित पवार घड्याळ), पौर्णिमा गव्हाळे (अजित पवार राष्ट्रवादी)प्रभाग क्रमांक १६- मध्ये ज्ञानेश्वर येवले (भाजप), विजय पठारे (भाजप), सविता कांबळे (अजित पवार राष्ट्रवादी) व वर्षा काकडे (अजित पवार राष्ट्रवादी)प्रभाग क्रमांक १७- मध्ये मनोज कोतकर (भाजप), कमल कोतकर (भाजप), अश्विनी लोंढे (अजित पवार राष्ट्रवादी) आणि मयूर बांगरे (अजित पवार राष्ट्रवादी).Bhiwandi Election Result: काँग्रेसच्या आघाडीवर शिवसेना-भाजपची लढत! पाहा भिवंडी-निजामपूर मतदारसंघामधील विजयी उमेदवारांची यादी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.