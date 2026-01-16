Ahilyanagar Election Result: अहिल्यानगरमध्ये राष्ट्रवादीने जिंकल्या सर्वाधिक जागा; वाचा संपूर्ण विजयी उमेदवारांची यादी

अहिल्यानगर

Ahilyanagar Municipal Corporation Election Result 2026: अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीतील भाजप व राष्ट्रवादी (एपी) विरुद्ध शिवसेना (शिंदे गट) अशी मुख्य लढत बघायला मिळाली. अंतिम निकालनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक २७ जागा जिंकल्या असून भाजपने त्याखालोखाल २५ जागा जिंकल्या आहेत. तर शिवसेनेला १० जागांवर समाधान मानावं लागलं.

