Ahilyanagar News: प्रभाग रचनेचे गूढ कायम! अहिल्यानगर मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर; १० डिसेंबरला मतदान केंद्रनिहाय यादी

अहिल्यानगर: महानगरपालिकेची अंतिम प्रभाग रचना मुदत संपूनही अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. हरकतींवर निर्णय घेऊन सोमवारी (ता. १३) ही अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध होणे आवश्यक होते. परंतु मुदतीनंतर तीन दिवस उलटले, तरी प्रभाग रचना प्रसिद्ध झालेली नाही. दरम्यान, प्रभाग रचनेचे गूढ कायम असतानाच मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे. १० डिसेंबर रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला. त्यानंतर हरकती व सूचनांवर निर्णय घेऊन हा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी प्रारूप प्रभागाचा आराखडा नगरविकास विभागाला सादर केला. नगरविकास विभागाने ९ ते १३ आॅक्टोबर या कालावधीत अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे अपेक्षित होते. परंतु ही मुदत संपून तीन दिवस उलटले, तरी देखील अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही..त्यामुळे शहरातील राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मध्यवर्ती शहरातील प्रभाग ९, १०, ११ व १२ या चार प्रभागात झालेला फेरबदल दुरूस्त करण्यासाठी शासनस्तरावर हस्तक्षेप झाला आहे. त्यामुळेच मुदत संपूनही अंतिम प्रभाग रचना अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. दरम्यान, यासंदर्भात महापालिका प्रशासन देखील काहीच बोलण्यास तयार नाही. .हा विषय नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे आता अंतिम प्रभाग रचना कधी प्रसिद्ध होणार याचे गूढ आणखी वाढले आहे. प्रभाग रचना जाहीर होत नसल्याने इच्छुक उमेदवारांची उत्कंठा देखील वाढली आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे गेल्या तीन दिवसांपासून मुंबईत आहेत. त्यामुळे अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात नेमक्या काय अडचणी आहेत? याचे गूढ देखील अद्याप उकलले नाही..४० हरकतींवर सुनावणीमहानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी उपायुक्त विजयकुमार मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठित केली होती. या समितीने सुमारे दोन महिने काम करून प्रभागांचा आराखडा तयार केला आहे. आराखडा तयार करताना २०११ च्या लोखसंख्येनुसार प्रत्येक प्रभागासाठी सरासरी २० हजार लोकसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे. उत्तरेकडून आराखड्यास सुरुवात केली. त्यात नदी (सीना), महामार्ग, प्रमुख रस्ते, रेल्वे मार्ग, पूल यांची सीमारेषा लक्षात घेण्यात आली होती, तरी देखील या प्रारूप प्रभाग रचनेवर ४० हरकती प्राप्त झाल्या होत्या..तीन लाख मतदार२०११ च्या लोकसंख्येनुसार प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार करण्यात आला असला, तरी विधानसभा निवडणुकीच्या मतदार यादीनुसार मनपा क्षेत्रात सुमारे ५० हजार मतदार वाढण्याची शक्यता आहे. मागील निवडणुकीत दोन लाख ५६ हजार ७१९ मतदार होते..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.मतदार यादीचा कार्यक्रम६ नोव्हेंबर - मतदार यादी प्रसिद्ध१४ नोव्हेंबर - हरकती व सूचनांसाठी अंतिम तारीख२८ नोव्हेंबर - अंतिम मतदार यादी जाहीर करणे४ डिसेंबर - मतदान केंद्राची ठिकाणे जाहीर करणे१० डिसेंबर - मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.