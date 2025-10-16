अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: प्रभाग रचनेचे गूढ कायम! अहिल्यानगर मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर; १० डिसेंबरला मतदान केंद्रनिहाय यादी

Ward Restructuring Raises Questions: महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला. त्यानंतर हरकती व सूचनांवर निर्णय घेऊन हा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी प्रारूप प्रभागाचा आराखडा नगरविकास विभागाला सादर केला.
सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: महानगरपालिकेची अंतिम प्रभाग रचना मुदत संपूनही अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. हरकतींवर निर्णय घेऊन सोमवारी (ता. १३) ही अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध होणे आवश्‍यक होते. परंतु मुदतीनंतर तीन दिवस उलटले, तरी प्रभाग रचना प्रसिद्ध झालेली नाही. दरम्यान, प्रभाग रचनेचे गूढ कायम असतानाच मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे. १० डिसेंबर रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे.

