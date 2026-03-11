अहिल्यानगर

महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ऐतिहासिक निर्णय! आई-बहिणीची शिवी दिली तर दंड आकारणार; नवा नियम लागू, दंड किती लागणार?

Fine for insulting mother sister: महाराष्ट्रातील अहिल्यानगरमधील एका गावात महिलांचा अपमान केल्याबद्दल दंड आकारला जाणार आहे. आई किंवा बहिणीला शिवीगाळ केल्याबद्दल ५०० रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.
Vrushal Karmarkar
अहिल्यानगर येथील श्रीगोंदा येथील कोळगाव ग्रामपंचायतीने एखाद्याच्या आई किंवा बहिणीविरुद्ध अपशब्द वापरणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचा ठराव मंजूर केला. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी ही कल्पना उदयास आली. गावातील महिला यशस्वी महिलांचा सन्मान करण्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. सत्कार समारंभात एका शेतकरी कुटुंबातील महिलेने आणि एका बचत गटाच्या सदस्याने ही कल्पना सुचवली. त्यानंतर या प्रस्तावावर विचार करण्यात आला आणि तो ग्रामपंचायतीने मंजूर केला.

