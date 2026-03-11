महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ऐतिहासिक निर्णय! आई-बहिणीची शिवी दिली तर दंड आकारणार; नवा नियम लागू, दंड किती लागणार?

अहिल्यानगर येथील श्रीगोंदा येथील कोळगाव ग्रामपंचायतीने एखाद्याच्या आई किंवा बहिणीविरुद्ध अपशब्द वापरणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचा ठराव मंजूर केला. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी ही कल्पना उदयास आली. गावातील महिला यशस्वी महिलांचा सन्मान करण्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. सत्कार समारंभात एका शेतकरी कुटुंबातील महिलेने आणि एका बचत गटाच्या सदस्याने ही कल्पना सुचवली. त्यानंतर या प्रस्तावावर विचार करण्यात आला आणि तो ग्रामपंचायतीने मंजूर केला. .महाराष्ट्रातील कोळगाव हे सुमारे ९,००० रहिवासी असलेले गाव आहे. ज्यामध्ये विविध जाती आणि धर्माचे लोक आहेत आणि प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहेत. सरकारी निर्देशांनुसार, ज्येष्ठ अंगणवाडी सेविका शकुंतला देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष महिला ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. सरपंच पुरुषोत्तम लगड यांनी सांगितले की, बैठकीत शेती आणि इतर क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. .Maharashtra Weather Update : राज्यातील 'या' भागात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, आज तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या.त्याच कार्यक्रमादरम्यान पूजा जगताप यांनी एखाद्याच्या आई किंवा बहिणीवर अत्याचार करणाऱ्या गावकऱ्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मांडला. पूजा जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर ग्रामसभेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सरपंच म्हणाले की, बराच विचारविनिमय केल्यानंतर, असा निर्णय घेण्यात आला की अशी अपशब्द वापरणाऱ्यांना ५०० रुपये दंड आकारला जाईल. नियमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी, डिजिटल पुरावे सादर केले तरच दंड आकारला जाईल यावर एकमत झाले..पुरुषोत्तम लगड म्हणाले की, हा प्रस्ताव महिलांकडून आला असल्याने, पंचायतीने त्यांना आणि गरज पडल्यास त्यांच्या मुलांना गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. गोळा केलेला दंड गावाच्या विकासासाठी वापरला जाईल. ग्राम परिषदेने स्वच्छतेबाबत एक ठरावही मंजूर केला. ज्यामध्ये रहिवाशांना त्यांच्या घरांमध्ये आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये स्वच्छता राखण्याचे आवाहन केले गेले. .युद्धामुळे खाद्यतेल महाग! इराण-इस्रायल संघर्षाची धग स्वयंपाकघरापर्यंत; तेल डब्यांचे दर वाढले.याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ग्रामपंचायतीला सादर केलेल्या छायाचित्रित पुराव्याच्या आधारे १०० रुपये दंड आकारला जाईल. पुरुषोत्तम लगड म्हणाले की, गेल्या वर्षभरापासून, दुसऱ्या एका ठरावानुसार, गावातील मुले संध्याकाळी ७ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत टेलिव्हिजन किंवा मोबाईल फोनचा वापर न करता घरी अभ्यास करत आहेत, हा नियम पालक देखील पाळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.