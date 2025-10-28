Ahilyanagar Viral Video : पोलिसांसमोरच महिलांची तुंबळ हाणामारी, एकमेकींना लाथाबुक्क्यांनी तुडवलं; नेमकं काय घडलं ? पाहा व्हिडिओ

प्रदीप पेंढारेअहिल्यानगरमधील पाथर्डीमध्ये चार महिलांनी पोलिसांसमोरच तुंबळ हाणामारी झाल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून वाद सोडविला, पण महिलांनी माघार घेतली नाही. एकमेकींना धमक्या देत पुन्हा भांडण सुरु झाल्याने पोलिसांनी अखेर चौघींना अटक केली आहे.. नेमकं काय घडलं? मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्चना कांदे- चव्हाण ही महिला आपली आई लताबाई भोसेल सोबत पाथर्डी बसस्थानकातून बसने आहिल्यानगरकडे निघाली होती. बस सुरु झाल्यानंतर त्याच बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या मेघा संजय भोसले हिचा पाय पायाने अर्चना यांच्या पिशवीस लागल्याने व बसण्याच्या जागेच्या वादावरून तिघींमध्ये शाब्दिक वाद झाला. .हा वाद इतका वाढला की त्यांच्यात लाथाबुक्क्यांनी मारहाण झाली. हा गंभीर प्रकार लक्षात येताच चालकाने बस थेट पाथर्डी पोलिस ठाण्यात नेली. तिथे पोहोचल्यावरही महिलांचा वाद थांबला नाही. दोन्ही बाजूच्या महिला पुन्हा एकमेकींवर तुटून पडल्या. या वेळी महिला पोलीसांनी मोठ्या प्रयत्नाने भांडण सोडविले..अर्चना चव्हाण हिने दिलेल्या तक्रारीत, मेघा भोसले हिने मला आणि माझ्या आईला बसमध्ये मारहाण केली. नंतर पोलीस स्टेशनमध्येही तिच्या मावशी वाळुबाई काळे हिने एकत्र येऊन आम्हाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली व जीव घेण्याची धमकी दिली असे म्हटले आहे. .तर मेघा भोसले हिने सांगितले की, अर्चना चव्हाण व लताबाई भोसले यांनी बसमध्ये वाद घालून मला आणि माझ्या मावशीला शिविगाळ करून मारहाण केली. पोलीस स्टेशनमध्ये आल्यावर त्यांनी पुन्हा हाणामारी केली आणि बाहेर आल्यावर जीव घेण्याची धमकी दिली .या प्रकरणी पाथर्डी पोलीस ठाण्यात मेघा भोसले यांच्या तक्रारीवरून अर्चना कांदे चव्हाण आणि लताबाई भोसलेविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आला आहे..यानंतर पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत अर्चना चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा मेघा भोसले व वाळुबाई काळे पोलीस स्टेशनमधून बाहेर पडल्यावर त्यांना जिवंत सोडणार नाही असे धमकीचे वक्तव्य केल्याचे नोंदविण्यात आले. त्यानंतर पाथर्डी पोलिसांनी बी.एन.एस कलम १७० (२) प्रमाणे गुन्हा दाखल करून दोन्ही महिलांना अटक केली आहे.या घटनेमुळे काही वेळ पोलीस ठाण्यात चांगलाच गोंधळ उडाला होता. उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणून पुढील तपास सुरु केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.