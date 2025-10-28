अहिल्यानगर

Ahilyanagar Viral Video : पोलिसांसमोरच महिलांची तुंबळ हाणामारी, एकमेकींना लाथाबुक्क्यांनी तुडवलं; नेमकं काय घडलं ? पाहा व्हिडिओ

Pathardi Viral Video : महिला पोलिसांनी हस्तक्षेप करून भांडण थांबविण्याचा प्रयत्न केला, पण महिलांनी माघार घेतली नाही.दोन्ही पक्षांनी एकमेकींवर मारहाण व जीव घेण्याची धमकी दिल्याची तक्रार केली.
Women seen fighting violently in front of police officers at Pathardi Police Station, Ahilyanagar — viral video captures intense clash between two groups.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रदीप पेंढारे

अहिल्यानगरमधील पाथर्डीमध्ये चार महिलांनी पोलिसांसमोरच तुंबळ हाणामारी झाल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून वाद सोडविला, पण महिलांनी माघार घेतली नाही. एकमेकींना धमक्या देत पुन्हा भांडण सुरु झाल्याने पोलिसांनी अखेर चौघींना अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Police Station
Arrest
pathardi
ladies
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com