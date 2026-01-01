शिवसेनेला दणका! अहिल्यानगरमध्ये पाच एबी फॉर्म बाद; राष्ट्रवादीचे कुमारसिंह वाकळेंचा मार्ग सोपा, विराेधकांना होणार फायदा!

अहिल्यानगर: महापालिका निवडणुकीसाठी दाखल ७८८ उमेदवारी अर्जांपैकी १७ अर्ज आज छाननी प्रक्रियेत बाद करण्यात आले. त्यात सर्वाधिक अर्ज शिवसेनेचे बाद झाले आहेत. प्रभाग ८ ‘ड’ मधील शिवसेनेचे उमेदवार राहुल कोतोरे यांचा अर्ज अवैध ठरल्याने त्यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी उमेदवार कुमारसिंह वाकळे यांचा मार्ग सोपा झाला आहे. शिवसेनेच्या अन्य पाच उमेदवारांचे एबी फॉर्म फेटाळण्यात आल्याने त्यांना अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरावे लागणार आहे..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .महापालिका निवडणुकीसाठी येत्या १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. त्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. दाखल ७८८ उमेदवारी अर्जांची आज छाननी करण्यात आली. त्यात शिवसेनेच्या एबी फॉर्मचा गोंधळ समोर आला आहे..शिवसेनेने ऐनवेळी काहींना एबी फॉर्मच्या झेरॉक्स दिल्या, तर काहींच्या एबी फॉर्मवर खाडाखोड करण्यात आली. काही फॉर्मवर, तर चक्क व्हाईटनर लावण्यात आले. एबी फॉर्मचे वाटप करताना शिवसेनेचे नियोजन चुकले. त्यामुळे ऐनवेळी हा सर्व गोंधळ झाला. आज छाननी प्रक्रियेत प्रभाग ८ ‘ड’ मधील शिवसेनेचे उमेदवार राहुल कातोरे यांचा अर्ज बाद ठरविण्यात आला. त्यांच्या अर्जावरील अनुमोदकाच्या सहीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. छाननी प्रक्रियेत अनुमोदकाच्या सहीची प्रत्यक्ष पडताळणी झाल्यानंतर सही चुकीची असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला. त्यांनी अपक्ष अर्ज भरलेला नसल्याने या जागेवरील त्यांच्या विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार कुमारसिंह वाकळे यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे..प्रभाग ६ मधील शिवसेनेचे उमेदवार विशाल शितोळे यांनी एबी फॉर्म जोडलेला नव्हता, त्यामुळे त्यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला. परंतु त्यांचा दुसरा अपक्ष अर्ज असल्याने त्यांना दिलासा मिळाला. याच प्रभागातील शिवसेनेचे दुसरे उमेदवार अमित खामकर यांनी एबी फॉर्मची झेरॉक्स प्रत जोडल्याने त्यांचाही अर्ज बाद ठरला आहे, प्रभाग १६ मधील शिवसेनेचे उमेदवार हर्षवर्धन कोतकर व प्रभाग १७ मधील गौरी नन्नवरे यांच्या एबी फॉर्मवर खाडाखोड असल्याने त्यांचे अर्ज बाद ठरले आहेत. दरम्यान अर्ज माघारी घेण्यासाठी २ जानेवारी ही अंतिम मुदत आहे. यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल..ऐनवेळी गोंधळशिवसेनेने ५४ जागांवर आपले उमेदवार दिले आहेत. परंतु काही उमेदवारांना ऐनवेळी एबी फॉर्म देण्यात आले. त्यात काहींना खाडाखोड करून, तर काहींना चक्क एबी फॉर्मच्या झेरॉक्स प्रत देण्यात आल्या. छाननी प्रक्रियेत शिवसेनेचा एबी फॉर्मचा हा गोंधळ समोर आला आहे. त्याचा फायदा विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना होणार आहे. राहुल कातोरे वगळता इतर उमेदवारांचे अर्ज एबी फॉर्म वगळून अपक्ष अर्जामध्ये रूपांतरीत झाले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला या उमेदवारांना आता पुरस्कृत करावे लागणार आहेत..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...वाकळेंच्या विरोधात एकमेव अर्जप्रभाग क्रमांक ८ ‘ड’ मधील शिवसेनेचे उमेदवार राहुल कातोरे यांचा अर्ज बाद झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार कुमारसिंह वाकळे यांचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. शिवसेनेला या जागेवर उमेदवार मिळणे कठीण झाले होते. राहुल कातोरे यांनी अर्ज दाखल केला, परंतु तो देखील बाद झाला. आता या जागेवर वाकळे यांच्या विरोधात पोपट कोलते यांचा एकमेव अपक्ष अर्ज आहे. कोलते प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवारी करतात. परंतु त्यांना जेमतेम दोनशे ते तीनशे मतांवर समाधान मानावे लागते. त्यामुळे वाकळे यांचा मार्ग सोपा झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.