महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या जिल्ह्यात राजकीय भूकंप; 'या' बड्या नेत्याचा शिवसेनेत जाहीर प्रवेश, एकनाथ शिंदेंची वाढली ताकद

अहिल्यानगर : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या जिल्ह्यात (Ahilyanagar) मंगळवारी रात्री मोठा राजकीय भूकंप घडला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांनी संघटनेला रामराम ठोकत, आपल्या शेकडो समर्थकांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या उपस्थितीत शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केला..या प्रवेशामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांना मोठा धक्का बसल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. मोरे हे केवळ जिल्हाध्यक्ष नव्हते, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढणारे आक्रमक, आंदोलनशील आणि धडाडीचे नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे..शेतकऱ्यांसाठी लढणारे नेतृत्वरवींद्र मोरे यांनी ऊसदर, वीजदर, हमीभाव, दुष्काळी मदत अशा शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांसाठी अनेक वेळा ठिणगी उडवणारी आंदोलने केली होती. त्यांच्या आक्रमक नेतृत्वामुळेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला जिल्ह्यात बळकटी मिळाली होती. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोरे यांनी राजू शेट्टींपासून वेगळा मार्ग स्वीकारला..शिवसेनेत नवी जबाबदारीशिवसेनेत प्रवेश करताच रवींद्र मोरे यांची शेतकरी सेना उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या प्रवेशामुळे जिल्ह्यातील राजकीय गणिते बदलण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. मोरे यांच्या निर्णयामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आता नेतृत्वशून्य होण्याच्या स्थितीत आहे. दुसरीकडे, मोरे यांच्या नेतृत्वामुळे शिवसेना शिंदे गटाला अहिल्यानगर जिल्ह्यात नवे बळ मिळणार असल्याचे राजकीय तज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.