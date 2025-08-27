अहिल्यानगर

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या जिल्ह्यात राजकीय भूकंप; 'या' बड्या नेत्याचा शिवसेनेत जाहीर प्रवेश, एकनाथ शिंदेंची वाढली ताकद

Ravindra More Joins Shiv Sena Shinde Group : मोरे यांच्या प्रवेशाने बदलले राजकीय गणित, स्वाभिमानी संघटना कोलमडली
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

अहिल्यानगर : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या जिल्ह्यात (Ahilyanagar) मंगळवारी रात्री मोठा राजकीय भूकंप घडला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांनी संघटनेला रामराम ठोकत, आपल्या शेकडो समर्थकांसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या उपस्थितीत शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केला.

