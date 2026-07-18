Ahilyanagar: श्री संत भगवानबाबा मल्टिस्टेटमध्ये कोट्यवधींचा गैरव्यवहार; अध्यक्षांसह सात पदाधिकाऱ्यांवर कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा

अहिल्यानगर: शहरातील बुरूडगाव रस्त्यावरील चाणक्य चौक येथील श्री संत भगवानबाबा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या शाखेत ठेवदारांनी ठेवलेली मुदत ठेव (फिक्स डिपॉझिट) व्याजासह परत न करता सुमारे २ कोटी ४४ लाख ४२ हजार ३७७ रुपयांची फसवणूक व गैरव्यवहार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. अध्यक्षांंसह सात पदाधिकाऱ्यांवर कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.सतीश रामचंद्र पटारे (वय ५४, रा. गुगळे कॉलनी, बुऱ्हाणनगर, ता. नगर) यांनी १६ जुलै रोजी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी व इतर ठेवीदारांनी ३ एप्रिल २०२३ ते २३ जानेवारी २०२५ या कालावधीत मुदत ठेव ठेवली होती. सर्व गुंतवणूकदारांची मिळून एकूण २ कोटी ४४ लाख ४२ हजार ३७७ रुपये एवढी रक्कम संस्थेकडे जमा होती. .या ठेवींची मुदत संपल्यानंतर फिर्यादी आणि इतर ठेवीदारांनी पतसंस्थेकडे पैशांची मागणी केली. मात्र, पतसंस्थेच्या प्रशासनाने ही रक्कम व्याजासह परत करण्यास नकार दिला. पदाधिकाऱ्यांनी ठेवीदारांच्या पैशांचा गैरवापर करून गुंतवणूकदारांची मोठी फसवणूक केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जुलैमध्ये सोनं 25 हजारांनी महाग; चांदी मात्र स्वस्त; पाहा ताजा भाव .अध्यक्ष मंदाकिनी रंगनाथ वैद्य, उपाध्यक्ष मयूर रंगनाथ वैद्य (रा. बालमटाकळी, ता. शेवगाव), संचालक नितीन सोपानराव तुपे (रा. आगरकरमळा, अहिल्यानगर), शांतीनाथ नागनाथ साखरे, राम लक्ष्मण पोपळघट, किशोर अनिल सुरवसे आणि संचालक व मुख्य कार्यकारी.अधिकारी जयशाली मयूर वैद्य (रा. बालमटाकळी, शेवगाव) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..ठेवीदारांनी आपल्या कष्टाची गुंतवणूक करताना संस्थेच्या संचालक मंडळ, संस्थेची कालावधी, स्थावर मालमत्ता, लेखा परीक्षण अहवाल या महत्त्वाच्या बाबी तपासल्या पाहिजेत. एका संस्थेमध्ये सर्व गुंतवणूक करण्याऐवजी विभागून इतर संस्थांमध्ये ही गुंतवणूक करावी. - ॲड. सुरेश लगड, विशेष सरकारी वकील.Tukaram Mundhe: KEM रुग्णालयातील विद्यार्थिनींच्या जेवणात अळी; FDA ॲक्शन मोडमध्ये.आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासकोतवाली पोलिसांनी भारतीय न्यायसंहितेसह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम ३ व ४ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. गैरव्यवहाराची रक्कम एक कोटींपेक्षा जास्त असल्यास गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हस्तांतरीत केला जातो.फॉरेन्सिक ऑडिटआर्थिक गुन्ह्याच्या तपासामध्ये फॉरेन्सिक ऑडिट हे अत्यंत महत्वाचे ठरत आहे. ठेवीदारांची रक्कम कोणत्या खात्यात हस्तांतरीत करण्यात आली. या खात्यातून ही रक्कम अन्य कोणत्या खात्यात फिरविण्यात आली. या सर्व बाबींची पडताळणी केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.