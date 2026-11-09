अहिल्यानगर

Road Accident: अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू

Ahilyanagar Solapur Road Accident : अहिल्यानगर-सोलापूर रस्त्यावर बाभूळगाव शिवारात कार आणि दुचाकीची भीषण धडक झाली. या अपघातात बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला असून कारचालकाविरुद्ध मिरजगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Police investigate the fatal car and two-wheeler collision on Ahilyanagar-Solapur Road.

Police investigate the fatal car and two-wheeler collision on Ahilyanagar-Solapur Road.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मिरजगाव, : अहिल्यानगर-सोलापूर रस्त्यावर बाभूळगाव शिवारात शनिवारी (ता. ७) सायंकाळी सहाच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. सुदाम मारुती पडोळे, देविदास मारुती पडोळे, श्रेया विशाल पडोळे (वय १०, सर्व रा. केळसांगवी, ता. आष्टी, जि. बीड) अशी अपघातात मृत्यू झालेल्यांची नावे आहेत. या घटनेमुळे केळसांगवी (ता. आष्टी) गावावर शोककळा पसरली आहे.

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