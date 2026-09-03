Teacher Recruitment: शिक्षक भरतीची मोठी बातमी! अहिल्यानगरमध्ये कागदपत्र पडताळणी सुरू, पदस्थापनेची तारीखही ठरली

अहिल्यानगर: आहिल्यानगर जिल्हा परिषदेत शिक्षक भरती प्रक्रियेत आज पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात ही पडताळणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी व शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. पहिल्या दिवशी शंभर जणांची कागदपत्र तपासण्यात आली..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.राज्य सरकारच्या पवित्र प्रणालीमार्फत ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. पात्र उमेदवारांना कागदपत्रांची २ ते ५ सप्टेंबरदरम्यान पडताळणीसाठी बोलावण्यात आले आहे. उमेदवार आपली कागदपत्र घेऊन जिल्हा परिषदेत उपस्थित होते. या पडताळणीसाठी जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुखांसह कर्मचारी मदत करीत आहेत, असे कक्ष अधिकारी गांडाळ यांनी सांगितले..गेल्या अनेक वर्षांपासून सीईटी उत्तीर्ण उमेदवार भरतीच्या प्रतीक्षेत होते. त्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५ मधून पवित्र पोर्टल प्रणाली अंतर्गत शिक्षक पदभरतीसाठी तात्पुरती शिफारस यादी प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार मराठी माध्यमातील २४१ रिक्त पदांसाठी १८२ उमेदवारांची यादी प्राप्त झाली आहे..उर्दू माध्यमाच्या २७ जागा रिक्त आहेत. त्या रिक्त पदांसाठी ६ उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे आली आहे. या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी आजपासून केली जात आहे. ती ५ सप्टेंबरपर्यंत चालेल. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर ७ ते ११ सप्टेंबरदरम्यान त्यांना जिल्ह्यातील शाळांवर पदस्थापना देण्यात येणार आहे..संकेतस्थळावर यादीतात्पुरती शिफारस प्राप्त झालेल्या उमेदवारांची यादी व कागदपत्रांची तपासणी सूची जिल्हा परिषदेच्या www.nagarzp.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार संबंधित सर्व उमेदवारांनी मूळ कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहावे, असे आवाहनही शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी केले आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.खासदार लंकेंचे उपोषण मागेप्राथमिक आणि माध्यमिक विभागात शिक्षकांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. ही पदे तत्काळ भरावीत. शिक्षकांना शालाबाह्य कामांना जुंपले जात असल्याच्या विरोधात खासदार नीलेश लंके यांनी मंगळवारी जिल्हा परिषदेत उपोषण सुरू केले होते. माजी आमदार दादाभाऊ कळमकर, नगरसेवक योगिराज गाडे आदी उपोषणात सहभागी झाले होते. प्राथमिकचे ४७१, माध्यमिक विभागातील २ हजार ५४ आणि प्राथमिक विभागातील मुख्याध्यापकांची १३२ पदे रिक्त आहेत. त्याच्या भरतीसाठी लंके आग्रही होते. प्रशासनाने त्यांच्या मागण्या सरकारला कळवू, असे सांगितले. त्यानंतर रात्री उशिरा त्यांनी उपोषण मागे घेतले. शिक्षकांवर बीएलओ ड्यूटी, मतदार यादी पुनरीक्षण, जनगणना, सर्वेक्षणे, विविध पोर्टलवर माहिती भरणे, आधार व बँक खाते काढणे यासह विविध अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकला जात असल्याने अध्यापनासाठी वेळ मिळत नाही, असा लंके यांचा आरोप होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.