Ahilyanagar Teacher Vacancies: शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त; शालाबाह्य कामांविरोधात खासदार नीलेश लंके यांचे जिल्हा परिषदेत उपोषण

अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेत प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागात शिक्षकांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. इतर विभागातही रिक्त पदांचा आकडा मोठा आहे. ही पदे तत्काळ भरावीत. शिक्षकांना शालाबाह्य कामांना जुंपले जाते. त्याविरोधात खासदार नीलेश लंके यांनी जिल्हा परिषदेत उपोषण सुरू केले आहे. सायंकाळी प्रशासनाने त्यांच्यासोबत चर्चा केली. मात्र, ती निष्फळ ठरली..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त ठेवून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप करीत लंके यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण सुरू करण्यात आले. माजी आमदार दादाभाऊ कळमकर, नगरसेवक योगिराज गाडे यांच्यासह नेत्यांनी उपोषणस्थळी जाऊन पाठिंबा दर्शवला..जिल्ह्यात प्राथमिक व पदवीधर शिक्षक संवर्गातील ४७१, माध्यमिक विभागातील २,०५४ आणि प्राथमिक विभागातील मुख्याध्यापकांची १३२ पदे रिक्त असल्याचा दावा लंके यांनी केला आहे. रिक्तपदांचा फटका विद्यार्थ्यांच्या व अध्यापनाला बसत असल्याचे सांगत ही पदभरती तातडीने करावी, अशी मागणी केली..शिक्षकांवर बीएलओ ड्युटी, मतदार यादी पुनरीक्षण, जनगणना, सर्वेक्षणे, विविध पोर्टलवर माहिती भरणे, आधार व बँक खाते काढणे यासह विविध अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकला जात असल्याने अध्यापनासाठी वेळ मिळत नाही, असा लंके यांचा आरोप आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.शाळा गुणवत्तेची माहिती द्याजिल्हा परिषदेच्या वतीने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके यांनी लंके यांना शिक्षक भरतीबाबत माहिती दिली. त्यावर लंके यांचे समाधान झाले नाही. हे सर्व विषय राज्यस्तरावरील असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. परिणामी गुणवत्ता कमी झाल्याचा आरोप करीत त्याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.