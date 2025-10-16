Vitthalrao Langhe: अहिल्यानगर-वडाळा रस्ता दुरुस्तीला मंजुरी: विठ्ठलराव लंघे; मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांची भेट घेत मांडली रस्त्याची व्यथा

नेवासे शहर: अहिल्यनगर ते वडाळा बहिरोबा या महामार्गाच्या दुरुस्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी थेट अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.या रस्त्याची दुरवस्था आणि नागरिकांना होणारा प्रचंड त्रास पाहता आमदार विठ्ठल लंघे व भाजप जिल्हा अध्यक्ष नितीन दिनकर यांनी मुंबई मंत्रालयात प्रत्यक्ष भेट घेऊन मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. हा रस्ता म्हणजे प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ आहे, असे ठामपणे सांगत उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली. मंत्र्यांनीही परिस्थितीची गंभीर दखल घेत तत्काळ दुरुस्तीचे आदेश दिले आणि काम तत्काळ सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या..अहिल्यनगर आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांना जोडणारा हा महामार्ग शिक्षण, आरोग्य, उद्योग आणि प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पावसामुळे व वाढत्या वाहतुकीमुळे रस्त्याची अवस्था बिकट झाली आहे. प्रवाशांना वाहन चालवताना कसरत करावी लागते, अनेक अपघातात निरपराध लोकांचे प्राण गेले आहेत..आमदार लंघे यांच्या पाठपुराव्यामुळे आता या महामार्गाच्या दुरुस्तीला गती मिळणार आहे. जनतेचा श्वास अडकवणारा हा रस्ता आता सुटकेचा श्वास देईल, असा विश्वास आमदार लंघे यांनी व्यक्त केला..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.रस्त्याच्या प्रश्नाबाबत मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत तातडीने आदेश दिले. त्यामुळे महामार्गावरील प्रवाशी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.- नितीन दिनकर, जिल्हा अध्यक्ष, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.