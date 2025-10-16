अहिल्यानगर

Vitthalrao Langhe: अहिल्यानगर-वडाळा रस्ता दुरुस्तीला मंजुरी: विठ्ठलराव लंघे; मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांची भेट घेत मांडली रस्त्याची व्यथा

Approval Granted for Ahilyanagar-Vadala Road Repair: अहिल्यनगर आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांना जोडणारा हा महामार्ग शिक्षण, आरोग्य, उद्योग आणि प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पावसामुळे व वाढत्या वाहतुकीमुळे रस्त्याची अवस्था बिकट झाली आहे.
Vitthalrao Langhe Submits Road Condition Report to Minister Bhosale; Repair Work Approved

Vitthalrao Langhe Submits Road Condition Report to Minister Bhosale; Repair Work Approved

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नेवासे शहर: अहिल्यनगर ते वडाळा बहिरोबा या महामार्गाच्या दुरुस्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी थेट अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
district
Shivendraraje Bhosale
Infrastructure
Minister Samant
Public works department measures

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com