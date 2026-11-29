अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील धरणांमधील पाण्याचे नियोजन यापूर्वीच करण्यात आले आहे. पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठीचे पाणी पुढील सात महिन्यांत कशा पद्धतीने द्यायचे, याचा निर्णय आधीच झाला आहे. त्यामुळे याबाबत कोणत्याही घटकाकडून कितीही मागणी झाली, तरी या नियोजनात बदल केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केली.जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी (ता.२८) दुष्काळी परिस्थितीच्या आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री विखे बोलत होते. यावेळी आमदार विठ्ठल लंघे, आमदार अक्षय कर्डिले, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आदी उपस्थित होते. .विखे पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात सध्या २९७ गावांमध्ये ३६४ टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. ज्या पाणीपुरवठा योजना ७५ टक्के पूर्ण झाल्या आहेत, त्या योजना तातडीने पूर्ण करून नागरिकांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजना सुरू करताना ज्या योजना पुढील वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत सुरळीत चालतील, अशाचा योजनांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्याबाबत ५ डिसेंबरपर्यंत वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविणार आहे..फिल्टर प्लांटचा राज्यातील पहिला प्रयोगटँकरद्वारे पिण्याचे पाणी भरले जाते, अशा ठिकाणी फिल्टर प्लांट बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टँकरच्या पाणीवाटपावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या तलाठी आणि अधिकाऱ्यांना टँकरची माहिती छायाचित्रांसह तातडीने देणे बंधनकारक करण्यात आहे. त्यामुळे टँकरच्या फेऱ्यांमध्ये होणारी दिरंगाई आणि पाणीपुरवठ्यातील अनियमिततेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग असल्याचे विखे पाटील म्हणाले..सूक्ष्म उपाययोजनांची आवश्यकता ः राम शिंदेआढावा बैठकीत विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी टंचाई निवारणासाठी अधिक सूक्ष्म पद्धतीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. राज्य शासन, तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून टंचाई निवारणासाठी घेतले जाणारे निर्णय, उपलब्ध सुविधा आणि राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची नागरिकांपर्यंत व्यापक प्रमाणात माहिती पोहोचवावी, असे निर्देश दिले. यावेळी आमदार मोनिका राजळे, काशिनाथ दाते, सुनील कर्जतकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते, तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आमदार प्राजक्त तनपुरे, विक्रम पाचपुते, हेमंत ओगले हे देखील उपस्थित होते..दीड लाख टन चाऱ्याची कमतरताजिल्ह्यात दररोज सुमारे ५३ लाख लिटर दूध संकलन होते. सुमारे १४ लाख दूध उत्पादकांशी संबंधित पशुधनासाठी ११ लाख टन चारा उपलब्ध आहे. एकूण गरजेच्या तुलनेत सुमारे दीड लाख टन चारा कमी पडत असल्याचे विखे यांनी सांगितले. ती भरून काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ८० हजार टन चारा उपलब्ध करण्याचे नियोजन केले आहे, तसेच ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखण्यासाठी एक लाख कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या सुमारे १३ हजार मंजूर विविध कामांवर कार्यरत असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.