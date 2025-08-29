Ahilyanagar Rain Update: 'अहिल्यानगर शहरासह परिसरात दमदार पावसाची हजेरी'; दुपारी शाळा सुटण्याच्या वेळीच विद्यार्थ्यांची धावपळ

अहिल्यानगर: शहर व परिसरात आज दुपारी झालेल्या जोरदार पावसामुळे रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहू लागले. गणेशोत्सवाच्या दुसऱ्याच दिवशी पावसाच्या आगमनामुळे नागरिकांसह शेतकरी सुखावले. दुपारी शाळा सुटण्याच्या वेळीच पाऊस सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांची धावपळ झाली. या पावसामुळे कचऱ्याच्या ढिगामुळे काही ठिकाणी दुर्गंधी पसरली आहे..Srirampur News:'उद्योजकांच्या मागण्यांना हिरवा कंदिल'; श्रीरामपूर एमआयडीसीत जिल्हा उद्योग मित्र समितीची बैठक.गेल्या आठवडाभरापासून जिल्ह्यात ठिकठिकाणी पाऊस पडत आहे. काही ठिकाणी जोरदार होतो, तर अनेक ठिकाणी तुरळक पाऊस झाला. काल दिवसभर व रात्रीही जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लावली. शहरात मात्र गेल्या पंधरा दिवसांत दमदार पाऊस झाला नव्हता. आज दुपारी सुमारे एक तास संततधार झाला..शहरातील बहुतेक रस्ते सिमेंटचे झाले आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर पाणी साचले नाही; परंतु रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या कचऱ्याच्या ढिगामुळे अनेक ठिकाणी दुर्गंधी पसरली आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने प्रमुख चौकातील, बाजूचे कचऱ्याचे ढीग हटविले असले, तरी इतर ठिकाणी कचऱ्याचा खच पडलेला दिसून येत आहे. .Ajit Pawar: मेळाव्याने राष्ट्रवादीला मिळणार नवी ऊर्जा?; अजित पवारांच्या मेळाव्याकडे लक्ष, डिंभे-माणिकडोह बोगदा इतर मुद्दे महत्त्वाचे.त्यामुळे भाविकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. आराशी पाहण्यास आलेल्या भाविकांना या दुर्गंधीचा सामना करण्याची वेळ येऊ देऊ नका, अशी मागणी नगरकरांकडून होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.