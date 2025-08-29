अहिल्यानगर

Ahilyanagar Rain Update: 'अहिल्यानगर शहरासह परिसरात दमदार पावसाची हजेरी'; दुपारी शाळा सुटण्याच्या वेळीच विद्यार्थ्यांची धावपळ

Heavy Rain Lashes Ahilyanagar: गणेशोत्सवाच्या दुसऱ्याच दिवशी पावसाच्या आगमनामुळे नागरिकांसह शेतकरी सुखावले. दुपारी शाळा सुटण्याच्या वेळीच पाऊस सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांची धावपळ झाली. या पावसामुळे कचऱ्याच्या ढिगामुळे काही ठिकाणी दुर्गंधी पसरली आहे.
Heavy rains in Ahilyanagar disrupt afternoon routines; school students seen rushing in downpour.
Heavy rains in Ahilyanagar disrupt afternoon routines; school students seen rushing in downpour.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: शहर व परिसरात आज दुपारी झालेल्या जोरदार पावसामुळे रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहू लागले. गणेशोत्सवाच्या दुसऱ्याच दिवशी पावसाच्या आगमनामुळे नागरिकांसह शेतकरी सुखावले. दुपारी शाळा सुटण्याच्या वेळीच पाऊस सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांची धावपळ झाली. या पावसामुळे कचऱ्याच्या ढिगामुळे काही ठिकाणी दुर्गंधी पसरली आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
rain
school
student
Weather
district
rainy session
monsoon update

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com