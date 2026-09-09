Ahilyanagar News: अहिल्यानगरच्या ७६५ ग्रामपंचायतींचा कारभार आता गतीमान होणार; नवीन प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार CEO यांना

अहिल्यानगर: जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्यासाठीचे अधिकार राज्य सरकारने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून ७६५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक आहेत. त्यांना खर्चाचे अधिकार नसल्याने ग्रामविकासाची कामे अडली होती. आता नव्या प्रशासकाबाबतच्या आदेशाने गावकारभार गतीमान होणार आहे..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.आज (मंगळवार) सायंकाळी आलेल्या आदेशामुळे प्रशासकाबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे. त्यात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे, प्रशासकीय अडचणींमुळे सदर ग्रामपंचायतीची निवडणूक घेतली नाही, अशा ग्रामपंचायतींवर विविध अधिकारी नेमले जाणार आहेत. जिल्ह्यातील ७६५ ग्रामपंचायतींवरील नियुक्त सरपंच प्रशासकांची सहा महिन्यांची मुदत ऑगस्टअखेर संपली आहे. .मात्र, पुढील व्यवस्थेबाबत शासनाकडून आदेश न आल्याने गावकारभाराबाबत अडचण होती. जिल्ह्यातील ७५३ ठिकाणी मुदत संपल्याने त्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त केले. मात्र, आता प्रशासकाचीही मुदत संपल्याने गावोगावी ग्रामपंचायतींचा कारभार कोण पाहणार याबाबत सर्वांना उत्सुकता होती. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्याने फेब्रुवारी २०२६ ला जिल्हा परिषद प्रशासनाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांच्यासोबत उपसरपंच आणि सदस्यांची प्रशासकीय समितीही कार्यरत होती..निधी खर्चाचे अधिकारगावातील अत्यावश्यक नागरी सुविधा अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवहार सुरळीत राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास पाणीपुरवठा, स्वच्छता यासह अन्य मूलभूत सुविधांवर परिणाम झाला होता. आता नव्या आदेशाने संबंधित प्रशासकाला निधी खर्चाचे अधिकार मिळणार असल्याचे समजते..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीकोले ५२, संगमनेर ९४, कोपरगाव २९, राहाता २५, श्रीरामपूर २७, राहुरी ४४, नेवासे ५९, पाथर्डी ७८, शेवगाव ४८, कर्जत ५६, जामखेड ४७, पारनेर ८८, श्रीगोंदे ५९.यांची होणार नियुक्तीविस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा इतर कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. अशा प्रशासकाची नियुक्ती ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत राहील, असे आदेशात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.