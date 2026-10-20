अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: ब्रेडच्या पॅकिंगमध्ये बनवाबनवी! एक्सपायरी डेटविनाच विक्री; एफडीएचे दुर्लक्ष, ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू

Ahmednagar Bread Expiry Date Issue Raises Food Safety Concerns: अहिल्यानगरमध्ये काही दुकानांत एक्सपायरी डेट नसलेले किंवा मुदत संपलेले ब्रेड, पाव आणि बिस्किटे विकली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
Ahmednagar Bread and Pav Sales Under Scrutiny Over Missing Expiry Dates and Concerns About Food Safety and FDA Monitoring

Ahmednagar Bread and Pav Sales Under Scrutiny Over Missing Expiry Dates and Concerns About Food Safety and FDA Monitoring

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सकाळ वृत्तसेवा
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-अरुण नवथर

अहिल्यानगर: घराघरात आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पॅकिंग ब्रेड, पाव, बिस्किट यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. शहरात काही लहान-मोठ्या दुकानांमधून एक्सपायरी डेट नसलेल्या अथवा मुदत संपलेल्या ब्रेडची विक्री सर्रासपणे सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ग्राहक देखील एक्सपायरी डेट न तपासताच हे पदार्थ खरेदी करत आहेत. एकीकडे अन्न व औषध प्रशासन विभाग मोठ-मोठ्या हॉटेल्सवर कारवाई करत आहे, तर दुसरीकडे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित खाद्य पदार्थांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करत आहे.

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