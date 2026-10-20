Ahilyanagar News: ब्रेडच्या पॅकिंगमध्ये बनवाबनवी! एक्सपायरी डेटविनाच विक्री; एफडीएचे दुर्लक्ष, ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू

-अरुण नवथरअहिल्यानगर: घराघरात आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पॅकिंग ब्रेड, पाव, बिस्किट यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरात काही लहान-मोठ्या दुकानांमधून एक्सपायरी डेट नसलेल्या अथवा मुदत संपलेल्या ब्रेडची विक्री सर्रासपणे सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ग्राहक देखील एक्सपायरी डेट न तपासताच हे पदार्थ खरेदी करत आहेत. एकीकडे अन्न व औषध प्रशासन विभाग मोठ-मोठ्या हॉटेल्सवर कारवाई करत आहे, तर दुसरीकडे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित खाद्य पदार्थांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करत आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.काही नामांकित कंपन्या पॅकिंगवर कोणतीही एक्सपायरी डेट न टाकताच ब्रेडची विक्री करत आहेत, तर काही दुकानदार मुदत संपलेली असतानाही ब्रेड, बिस्किट, पाव यासारखे पदार्थ ग्राहकांच्या माथी मारत आहेत. ग्राहक देखील मुदत न तपासताच हे पदार्थ खरेदी करतात. ब्रेड, पाव आणि बिस्किट हे बेकरी प्रॉडक्ट प्रत्येक घरात दररोज वापरले जातात. पावची मुदत दोन दिवसांची, ब्रेडची दोन-तीन दिवस, तर प्रक्रिया केलेले पॅकिंग ब्रेड पाच ते सहा दिवस खाण्यायोग्य असल्याचे बेकरी व्यावसायिक सांगतात. .परंतु काही दुकानदार जाणीवपूर्वक मुदत संपलेले ब्रेड विकून ग्राहकांची, तर काही नामांकित कंपन्या पॅकिंगवर एक्सपायरी डेट न टाकताच दुकानदारांची फसवणूक करतात. या सर्व प्रकाराकडे अन्न व औषध प्रशासन डोळेझाक करत आहे. ब्रेड हा अनेक कुटुंबांच्या दैनंदिन आहारातील महत्त्वाचा भाग आहे..सकाळचा नाश्ता, मुलांचा डबा, सँडविच किंवा इतर खाद्यपदार्थांसाठी ब्रेडचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे ब्रेड खरेदी करताना त्याची गुणवत्ता, पॅकिंग आणि वापरण्याची अंतिम मुदत यांना विशेष महत्त्व असते. मात्र, ब्रेडच्या पॅकेटवर एक्सपायरी डेट नसल्याचे अनेक प्रकार समोर येत असल्यानेग्राहकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून हॉटेल्स आणि मिठाईच्या दुकानांवर कारवाई सुरू आहे. परंतु नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित विविध खाद्य पदार्थांच्या गुणवत्तेकडे या विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे..ग्राहकांची जागरूकता महत्त्वाचीएखाद्या खाद्यपदार्थाचे उत्पादन कधी झाले, तो किती काळ वापरण्यास योग्य आहे आणि तो खरेदी केल्यानंतर किती दिवसांत वापरावा, याबाबतची माहिती ग्राहकांना मिळणे आवश्यक आहे. पॅकिंगवर आवश्यक मुदतीची माहितीच उपलब्ध नसेल, तर ग्राहकांनी त्या उत्पादनाच्या सुरक्षिततेबाबत खात्री कशी करायची? तसेच तक्रार द्यायची असेल, तर कुठे आणि कोणाकडे करायची? याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने जनजागृती करणे आवश्यक आहे..लेबलिंगची माहिती तपासाशहरात ब्रेडसोबतच बिस्किटे, पॅकिंग पाव, चीज व अन्य पॅकबंद खाद्यपदार्थांची नियमित विक्री होते. हे पदार्थ किराणा दुकान, बेकरी, डेअरी उत्पादने विकणारी दुकाने, तसेच विविध खाद्यविक्री केंद्रांमधून ग्राहकांपर्यंत पोहोचतात. या उत्पादनांमध्ये उत्पादन तारीख, वापरण्याची अंतिम तारीख, बॅच क्रमांक, साठवणुकीच्या सूचना आणि इतर आवश्यक लेबलिंगची माहिती नियमानुसार नमूद आहे का, याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. विशेषतः नाशवंत किंवा मर्यादित कालावधीपर्यंत वापरण्यायोग्य असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत योग्य साठवणूक आणि मुदतीचे पालन महत्त्वाचे आहे..प्रत्येक ग्राहकाने सजग असणे आवश्यक आहे. वस्तू विकत घेताना त्याने एक्सपायरी डेट तपासून घेतली पाहिजे. संबंधित वस्तुच्या गुणवत्तेबाबत काही तक्रार असेल, तर तत्काळ अन्न व औषध प्रशासन, तसेच ग्राहक पंचायतीच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधावा. ग्राहक पंचायतीकडून ‘सजग ग्राहक’ अभियान राबविण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने देखील ग्राहकांच्या जनजागृतीसाठी काम करणे आवश्यक आहे.- गजेंद्र क्षीरसागर, जिल्हाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत, महाराष्ट्र.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...अन्न व औषध प्रशासनाकडून विविध आस्थापनांवर कारवाई सुरू आहे. बेकरी प्रॉडक्टची विक्री करणाऱ्या काही दुकानांवर देखील कारवाई करण्यात आलेली आहे. नागरिकांनी खाद्यपदार्थांबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे. वस्तू खरेदी करताना एक्सपायरी डेट तपासून घ्यावी, काही तक्रार असल्यास अन्न व औषध प्रशासन विभागाशी संपर्क साधावा.- गौरव जगताप, उपायुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.