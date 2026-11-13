अहिल्यानगर

Ahilyanagar Bribery Case: २४ लाखांचे थकीत बिल मंजूर करून देण्यासाठी ७५ हजारांची लाच; अहिल्यानगरमध्ये समाजकल्याण निरीक्षक ACBच्या जाळ्यात

ACB Action Over 75000 Rupees Bribe for Pending 24 Lakh Bill: अहिल्यानगरमध्ये लाचखोरीचा आरोप; २४ लाखांच्या थकीत बिलासाठी ७५ हजार घेताना निरीक्षकाला पकडले.
Ahmednagar ACB Trap Inspector Accused of Taking 75000 Rupees Bribe for Releasing Pending 24 Lakh Rupees Development Bill

Ahmednagar ACB Trap Inspector Accused of Taking 75000 Rupees Bribe for Releasing Pending 24 Lakh Rupees Development Bill

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: महानगरपालिका क्षेत्रातील कामाचे २४ लाख रुपयांचे अनुदान मिळवून देण्यासाठी ७५ हजारांची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून समाज कल्याण विभागाचे निरीक्षक संदीप हरिभाऊ फुंदे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले आहे. याप्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.

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