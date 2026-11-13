Ahilyanagar Bribery Case: २४ लाखांचे थकीत बिल मंजूर करून देण्यासाठी ७५ हजारांची लाच; अहिल्यानगरमध्ये समाजकल्याण निरीक्षक ACBच्या जाळ्यात

अहिल्यानगर: महानगरपालिका क्षेत्रातील कामाचे २४ लाख रुपयांचे अनुदान मिळवून देण्यासाठी ७५ हजारांची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून समाज कल्याण विभागाचे निरीक्षक संदीप हरिभाऊ फुंदे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले आहे. याप्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते..महापालिकेच्या केडगाव उपनगरामध्ये संत रोहिदास विकास केंद्र उभारणीचे काम करणाऱ्या ठेकेदारास या कामाचा मोबदला म्हणून यापूर्वी २५ लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. या कामाचे उर्वरित २४ लाख ८० हजार ९८४ रुपयांचे थकीत बिल प्रलंबित होते. .ठेकेदाराने महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. महापालिका प्रशासनाने समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला होता, तरीही बिल प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे ठेकेदाराने समाजकल्याण निरीक्षक फुंदे यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.