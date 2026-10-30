अहिल्यानगर

Ahilyanagar Drought: अहिल्यानगर जिल्ह्यावर दुष्काळाचे संकट; ४७० कोटींचा टंचाई आराखडा प्रस्तावित, चारा दोन महिनेच पुरणार

Ahmednagar Faces Drought as Fodder Stock May Last Two Months: अहिल्यानगर जिल्ह्यात पाणी आणि चाऱ्याची टंचाई; १ हजार ११० गावांसाठी प्रशासनाचा आराखडा
Ahmednagar Water Scarcity 470 Crore Relief Plan Proposed for 1110 Villages and 5234 Hamlets Until June 2027 Across District

Ahmednagar Water Scarcity 470 Crore Relief Plan Proposed for 1110 Villages and 5234 Hamlets Until June 2027 Across District

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर : यंदा दुष्काळाचे चटके सर्वांनाच सहन करावे लागणार आहे. आतापासूनच प्रशासनाने दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सुरवात केली आहे. पुढील दोन महिने पुरेल इतकाच चारा उपलब्ध आहे, तसेच २०८ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी जिल्ह्यासाठी ४७० कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा प्रस्तावित केला असल्याची माहिती आज येथे दिली. जून २०२७ पर्यंत जिल्ह्यातील १ हजार ११० गावे व ५ हजार २३४ वाड्यांकरिता हा आराखडा प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

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