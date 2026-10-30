Ahilyanagar Drought: अहिल्यानगर जिल्ह्यावर दुष्काळाचे संकट; ४७० कोटींचा टंचाई आराखडा प्रस्तावित, चारा दोन महिनेच पुरणार

अहिल्यानगर : यंदा दुष्काळाचे चटके सर्वांनाच सहन करावे लागणार आहे. आतापासूनच प्रशासनाने दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सुरवात केली आहे. पुढील दोन महिने पुरेल इतकाच चारा उपलब्ध आहे, तसेच २०८ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी जिल्ह्यासाठी ४७० कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा प्रस्तावित केला असल्याची माहिती आज येथे दिली. जून २०२७ पर्यंत जिल्ह्यातील १ हजार ११० गावे व ५ हजार २३४ वाड्यांकरिता हा आराखडा प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.जिल्हाधिकारी कार्यालयात माध्यम संवाद या उपक्रमाअंतर्गत ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कार्यकारी अभियंता सुनंदा नरवाडे, पशुसंवर्धन उपायुक्त उमेश पाटील, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलावंत उपस्थित होते. डॉ. आशिया यांनी सांगितले की, सद्यस्थितीत टंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी २०८ गावांतील १ हजार २३० वाड्यांसाठी २२० टँकरद्वारे ४ लाख १२ हजार ८९२ लोकसंख्येला पाणीपुरवठा सुरू आहे..टँकर भरण्यासाठी व पाणीपुरवठा करण्यासाठी १५० उद्भवाचे स्रोत नियोजित करण्यात आलेले आहे. यात ‘एमआयडीसी’ टॅपिंग १, सार्वजनिक विहिरी व बोर १३४, टँकर फिडिंग पॉइंट ८, जलशुद्धीकरण केंद्र ४, साठवण तलाव ३ यांचा समावेश आहे. १६३ गावांना पाण्याच्या टाक्यांद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी अंदाजित ४.४३ कोटींचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करण्यात आली आहे. याची निविदा प्रक्रियेची पुढील कार्यवाही सुरू आहे..नेवासे, शेवगाव व कर्जत या ३ तालुक्यांतील ५ उद्भवांवर जलशुद्धीकरण संयंत्रे बसविण्यासाठी अंदाजित १.३९ कोटींच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा योजनांची शाश्वतता निश्चित करण्याच्या दृष्टीने १४ तालुक्यांतील १०३ गावांमध्ये स्रोत बळकटीकरणाच्या उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत..जलजीवन मिशनची ६८ कोटींची देयके प्रलंबितजिल्हा परिषदेमार्फत जलजीवन मिशनअंतर्गत एकूण ८३० योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यापैकी २७४ योजना पूर्ण झालेल्या आहेत. उर्वरित ५५६ योजनांची कामे प्रगतिपथावर आहे. योजनेत २५ टक्के काम पूर्ण असलेल्या चार योजना, २६ ते ५० टक्के काम झालेल्या २५, ५१ ते ७५ टक्के कामाच्या ११४, ७६ ते ९९ टक्के कामाच्या ४१३, तर शंभर टक्के पूर्ण झालेल्या २७४ योजनांचा समावेश आहे. उर्वरित २५६ योजनांमध्ये ग्रामपंचायतींच्या वाढीव मागणीमुळे सुधारित योजना प्रक्रियेत असल्याने हस्तांतरणास अडथळा निर्माण झाला आहे. एकूण २३३ योजनांची देयके प्राप्त झाली असून, त्यांची अंदाजित रक्कम ६८.०९ कोटी आहे..तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून जिल्हा परिषदेकडे ४० प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी ३३ योजना सद्यस्थितीत कार्यरत असून, ७ योजना बंद आहेत. बंद योजनांमध्ये प्रामुख्याने थकीत विद्युत देयके व योजना स्वतंत्र करण्याची आवश्यकता ही कारणे आहेत. ४० प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची एकूण विद्युत थकबाकी १३२ कोटी इतकी आहे. जीवन प्राधिकरणच्या ११२ योजना आहेत. पाणीपुरवठा सुरू असलेल्या २० योजना आहेत.त्यातील १८५ गावांमध्ये पाणीपुरवठा केला जात आहे. टँकर सुरू असलेल्या योजनांची संख्या ११ आहे, तर टँकर सुरू असलेल्या गावांची संख्या ८५ आहे. ऑगस्ट २०२४ पासून निधीच्या उपलब्धतेअभावी योजनांच्या कामाची गती मंदावलेली आहे. कंत्राटदारांची २८८ कोटी रकमेची देयके प्रलंबित आहेत..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.चार तालुक्यांत चाऱ्याची भीषणताजिल्ह्यात २६ लाख १५ हजार ७०६ पशुधन आहे. त्यांना प्रतिदिन २९ हजार ८४१ मेट्रिक टन यानुसार ८ लाख ९५ हजार २४३ मेट्रिक टन एवढा चारा प्रतिमहिना लागतो. कृषी विभागाच्या पीक पेरणी अहवालानुसार आजअखेर २५ लाख २६ हजार २८७ मेट्रिक टन एवढा चारा उपलब्ध आहे. त्या अनुषंगाने चारा दीड ते दोन महिने पुरेल, अशी अपेक्षा आहे. अहिल्यानगर, पारनेर, पाथर्डी, जामखेड या चार तालुक्यांत चारा उपलब्धतेची स्थिती चिंताजनक असल्याचेही आशिया यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.