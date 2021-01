नगरचे ऐतिहासिक वस्तू संग्रहालय शुक्रवारपासून होणार खुले

नगर ः अहमदनगर ऐतिहासिक वस्तुसंग्रहालय व संशोधन केंद्र शुक्रवारपासून (ता. 15) पर्यटकांना पाहण्यासाठी खुले करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले. कोरोना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व पर्यटक, इतिहास अभ्यासक मंडळींना केले आहे. मार्च 2020 पासून कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे बंद असलेले संग्रहालय तब्बल 10 महिन्यांनंतर सर्वांसाठी खुले होणार आहे. हेही वाचा - आजोबांनी नातवांना मागितली हेलिकॉप्टर राईड गुरुवारी संग्रहालयाला सुटी राहील. या खेरीज, रोज सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 या वेळेत ते खुले राहणार आहे. प्रौढांना 50 रुपये, तर विद्यार्थ्यांना 20 रुपये प्रवेश शुल्क असेल. फोटोग्राफी, विदेशी नागरिक, तसेच संशोधकांसाठी वेगळे शुल्क आकारण्यात येईल, अशी माहिती संग्रहालयाचे कार्यकारी विश्‍वस्त डॉ. रवींद्र साताळकर यांनी दिली. आहे काय संग्रहालयात ऐतिहासिक संग्रहालयात दुर्मिळ ग्रंथ आहेत. काही शिवकाळातील हस्तलिखिते आहेत. पोथ्यांचाही संग्रह मोठ्या प्रमाणात आहे. स्वतंत्र क्वाईनचे दालन केले आहे. गणेशाचीही विविध प्रकारच्या मूर्ती आहेत. दायमाबाद, जोर्वे येथील उत्खननात सापडेल्या वस्तूही मांडल्या आहेत. निजामशाहीतील दस्तावेज, छत्रपतींच्या काळातील कागदपत्रे, वंशावळ येथे आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

