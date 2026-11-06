अहिल्यानगर

Ahmednagar Bribery Case : गुरुजी तुम्हीही? मुख्याध्यापकाला ५० हजारांची लाच घेताना अटक, पीडित शिक्षिकेकडून याआधीही घेतलेले पैसे

School Principal Bribery Case: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील घारगाव येथे महिला शिक्षिकेच्या वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मुख्याध्यापक संजय राणे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली.
School principal Sanjay Rane arrested by the Anti-Corruption Bureau while accepting a ₹50,000 bribe in Ghargaon.

School principal Sanjay Rane arrested by the Anti-Corruption Bureau while accepting a ₹50,000 bribe in Ghargaon.

esakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: घारगाव (ता. संगमनेर) येथील रंगदास स्वामी शिक्षण विकास मंडळ संचलित भारत हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय दगडू राणे याला नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ५० हजार रुपयांची लाच घेताना अटक केली. बुधवारी (ता. ४) दुपारी ही कारवाई करण्यात आली.

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