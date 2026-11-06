Ahmednagar Bribery Case : गुरुजी तुम्हीही? मुख्याध्यापकाला ५० हजारांची लाच घेताना अटक, पीडित शिक्षिकेकडून याआधीही घेतलेले पैसे

अहिल्यानगर: घारगाव (ता. संगमनेर) येथील रंगदास स्वामी शिक्षण विकास मंडळ संचलित भारत हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय दगडू राणे याला नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ५० हजार रुपयांची लाच घेताना अटक केली. बुधवारी (ता. ४) दुपारी ही कारवाई करण्यात आली. .कनिष्ठ महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या एका महिला शिक्षिकेच्या एक स्तर वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी मुख्याध्यापक राणे याने ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. पीडित शिक्षिकेने यापूर्वीही अनेकदा या मुख्याध्यापकाला पैसे दिले होते.मात्र, हा लाचखोर मुख्याध्यापक वारंवार पैशांसाठी छळत होता. अखेर मुख्याध्यापकाच्या जाचाला आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून शिक्षिकेने नाशिक लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार नोंदवली. तक्रार मिळताच पोलिस उपाधीक्षक सुरेश शिरसाठ आणि त्यांच्या पथकाने घारगाव येथे सापळा लावला. बुधवारी दुपारी भारत हायस्कूलच्या मुख्याध्यापकांच्या केबिनमध्येच पथकाने महिला शिक्षिकेकडून लाचेची ५० हजार रुपयांची रोकड स्वीकारताच रंगेहाथ पकडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.