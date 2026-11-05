अहिल्यानगर

Maharashtra Teachers: अहिल्यानगरमध्ये ८ हजार शिक्षकांचा एल्गार! अशैक्षणिक कामांच्या भडिमाराविरोधात जिल्हा परिषदेसमोर आक्रोश

Ahmednagar Teachers March Against Online Workload: ऑनलाईन कामांचा भडिमार अन् अशैक्षणिक कामांचा ताण! अहिल्यानगरमध्ये शिक्षकांचा मोठा एल्गार
Ahmednagar News Teachers Demand Relief From Online Workload and Non Academic Duties During Massive District Level Protest

Ahmednagar News Teachers Demand Relief From Online Workload and Non Academic Duties During Massive District Level Protest

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: शिक्षकांना गेल्या काही वर्षांपासून अशैक्षणिक कामे, ऑनलाईन कामांचा भडिमाराचा काल आक्रोश झाला. जिल्ह्यातील आठ हजार शिक्षकांनी सहभाग जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला. खासदार नीलेश लंके, आमदार सत्यजित तांबे, बापूसाहेब तांबे, प्रवीण ठुबे, आबासाहेब जगताप, संजय कळमकर, विवेकानंद पाटील, अनिकेत घुले आदींनी शिक्षकांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडले.

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