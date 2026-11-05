Maharashtra Teachers: अहिल्यानगरमध्ये ८ हजार शिक्षकांचा एल्गार! अशैक्षणिक कामांच्या भडिमाराविरोधात जिल्हा परिषदेसमोर आक्रोश

अहिल्यानगर: शिक्षकांना गेल्या काही वर्षांपासून अशैक्षणिक कामे, ऑनलाईन कामांचा भडिमाराचा काल आक्रोश झाला. जिल्ह्यातील आठ हजार शिक्षकांनी सहभाग जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला. खासदार नीलेश लंके, आमदार सत्यजित तांबे, बापूसाहेब तांबे, प्रवीण ठुबे, आबासाहेब जगताप, संजय कळमकर, विवेकानंद पाटील, अनिकेत घुले आदींनी शिक्षकांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडले. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला प्रारंभ करण्यात झाला. राष्ट्रीय पाठशाला ते जिल्हा परिषद अशा मार्गाने मोर्चा नेण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या आवारात मुख्य सभा झाली. खासदार लंके यांनी शिक्षण विभागाच्या कारभाराचे धिंडवडे काढले. शिक्षणाधिकारी पाटील यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा; अन्यथा त्यांच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचा इशारा दिला. सत्यजित तांबे यांनी प्रशासनाला कडक शब्दात खडसावले..शिक्षक जर आक्रोश करत असेल, तर यापुढे राज्यकर्त्यांनी बोध घ्यावा. शिक्षक हा बुद्धिवादी आहे. त्याला त्रास होत असेल, तर विधानपरिषद माध्यमातून आवाज उठवला जाईल. विवेकानंद पाटील याने शिक्षण व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. बापूसाहेब तांबे यांनी शिक्षण अधिकारी पाटील यांच्या कार्यशैलीवर हल्ला केला. जिल्हाध्यक्ष प्रवीण ठुबे यांनी आक्रमक भूमिका घेत शिक्षकांना जर यापुढे त्रास झाला, तर साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला..शिक्षकनेते बबन गाडेकर, संतोष दुसुंगे, सुरेश निवडुंगे, दत्तात्रय कुलट, विद्युलता आढाव, अर्जुनराव शिरसाट, कल्याण लवांडे, बाबासाहेब खरात, शरद वांडेकर, उत्तरेश्वर मोहोळकर, नवनाथ अडसूळ, एकनाथ व्यवहारे, गौतम मिसाळ, दत्तात्रय जाधव, विजय महामुनी, जयश्री झरेकर, शरद कोतकर, सरस्वती घुले, वनिता सुंबे, मनीषा वाघचौरे, स्वाती गोरे, रघुनाथ झावरे, साहेबराव अनाप, श्रीकृष्ण खेडकर, पी. डी. सोनवणे, नानासाहेब बडाख, बाळासाहेब कदम, राजेंद्र ठोकळ, बाळासाहेब सालके, प्रवीण झावरे, ऋषी गोरे, विकास डावखरे, संतोष खामकर आदींनी परिश्रम घेतले. प्रकाश नांगरे यांनी प्रास्ताविक केले. विजय महामुनी, अविनाश निंभोरे यांनी सूत्रसंचालन केले. नारायण पिसे यांनी आभार मानले..Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...यमदेव यांची वेषभूषामिलिंद खंडीझोड यांनी यमदेवाची वेषभूषा करत आंदोलन केले. एका शिक्षिकेने गोंधळातून वाचा फोडली. चारोळ्या, कविता सादर करण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.