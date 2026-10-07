अहिल्यानगर

Teachers Mobile Ban: गुरूजींनी मोबाईलला म्हटले ‘बाय बाय’! सकाळी १० ते ४ फोन मुख्याध्यापकांकडे; अहिल्यानगरचा प्रयोग चर्चेत, रिल्स आणि गॉसिपला ब्रेक

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Teachers in Ahmednagar School Keep Phones With Headmaster From 10 AM to 4 PM Unique Mobile Free School Experiment

Teachers in Ahmednagar School Keep Phones With Headmaster From 10 AM to 4 PM Unique Mobile Free School Experiment

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सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेच्या चिचोंडी पाटील येथील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनी मोबाईल न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील गुरूजींपुढे आदर्श घालून दिला आहे. हा अभिनव प्रयोग करणाऱ्या गुरूजींचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी पत्र पाठवून अभिनंदन केले आहे.

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