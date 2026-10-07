Teachers Mobile Ban: गुरूजींनी मोबाईलला म्हटले ‘बाय बाय’! सकाळी १० ते ४ फोन मुख्याध्यापकांकडे; अहिल्यानगरचा प्रयोग चर्चेत, रिल्स आणि गॉसिपला ब्रेक

अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेच्या चिचोंडी पाटील येथील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनी मोबाईल न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील गुरूजींपुढे आदर्श घालून दिला आहे. हा अभिनव प्रयोग करणाऱ्या गुरूजींचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी पत्र पाठवून अभिनंदन केले आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...भंडारी हे चिंचोंडी पाटील शाळेच्या संगणक प्रयोगशाळेच्या उद्घाटन कार्यक्रमास गेले होते. त्यावेळी त्यांनी विद्यार्थी, शिक्षक आणि ग्रामस्थ यांच्याशी संवाद साधला होता. तेव्हा त्यांनी विद्यार्थी व शिक्षकांनी मोबाईलपासून दूर होऊन वाचनाकडे वळावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. शाळेच्या वेळेतही अनेक शिक्षकांचे मोबाईल अविरत सुरू असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येतात. शाळेबाहेरही अनेक शिक्षक मोबाईलवर व्यस्त असल्याचा अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांनी शाळेच्या वेळेत मोबाईल बंद केल्यास त्याचा गुणवत्ता, मनःशांती व वाचन संस्कृती वाढीवर अनुकूल परिणाम होईल, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले होते..त्यांच्या या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन चिंचोंडी पाटील शाळेतील सर्व शिक्षकांनी शाळेच्या वेळेत मोबाईल वापरणे बंद केले. या प्रतिसादाबद्दल सीईओ भंडारी यांनी मुख्याध्यापक व सर्व शिक्षकांचे पत्र पाठवून विशेष अभिनंदन केले. या शाळेचे अनुकरण जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..शाळेत मोबाईल हवाच कशाला?शाळेत अध्यापन करण्यासाठी शासनाने वेळ ठरवून दिला आहे. त्या वेळेत अध्यापन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतांशी शिक्षक या काळात मोबाईलचा बेसुमार वापर करतात. ते रिल्स पाहण्यात दंग असतात. कोणाचे प्रमोशन झाले, कुणाचे नाकारले. शिक्षण विभागात काय चाललंय, सीईओसाहेब आज कुठे आहेत, इथपासून मोबाईलवर गॉसिप सुरू असते. एखाद्या लिंकवर माहिती भरायची असल्यास त्यांना रेंज नसते, माध्यमांना ही गंमतीशीर माहिती गुरूजीच देतात. खासगी शाळांमध्ये मोबाईल बंदी आहे, मग सरकारी शाळांतील शिक्षकांचेच का लाड? याबाबत जिल्हा परिषदेने कडक निर्णय घेतला पाहिजे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.सकारात्मक परिणामचिचोंडी पाटील शाळेचा पट ३३० आहे. येथे १६ शिक्षक आहेत. शाळेला ग्रामस्थांची नेहमी मदत असते. त्यामुळे आमची शाळा कायम प्रगतिपथावर आहे. शाळेतील सर्व शिक्षक सकाळी दहा ते सायंकाळी चार या कालावधीत त्यांचे मोबाईल मुख्याध्यापक या नात्याने माझ्याकडे जमा करतात. चार वाजता इंटरॲक्टिव्ह बोर्डवर अध्यापन करण्यासाठी मोबाईल परत दिले जातात. प्रशासकीय कामासाठी माझा मोबाईल नंबर कायम सुरू असतो. मोबाईल बंद केल्याने विद्यार्थ्यांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम झाल्याचे आम्हाला जाणवल्याचे निरीक्षण मुख्याध्यापक पंढरीनाथ पंडित यांनी नोंदवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.