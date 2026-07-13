अहिल्यानगर

Ahilyanagar Education News: अहिल्यानगरात जिल्हा परिषद शाळांना घरघर; घटत्या पटसंख्येमुळे नऊ वर्षांत ७५ शाळांना लागले कुलूप..

Maharashtra government school enrollment decline latest news: घटत्या जन्मदर, स्थलांतर व इंग्रजी माध्यमाच्या ओढीमुळे ग्रामीण भागातील झेडपी शाळांची पटसंख्या कोसळली; नऊ वर्षांत ७५ शाळांवर कुलूप, हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रवाहाबाहेर जाण्याची भीती
Enrollment Crisis Hits Ahmednagar: 75 Zilla Parishad Schools Locked in Nine Years

Enrollment Crisis Hits Ahmednagar: 75 Zilla Parishad Schools Locked in Nine Years

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सकाळ वृत्तसेवा
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-अशोक निंबाळकर

अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेच्या शाळा ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे मोठे माध्यम आहे. मात्र, त्याला गेल्या काही वर्षांपासून घरघर लागली आहे. या शाळांतील विद्यार्थी संख्या झपाट्याने घटते आहे. परिणामी या शाळांना शासन कुलूप लावते आहे. नऊ वर्षांत तब्बल ७५ शाळा बंद करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.

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