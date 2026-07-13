Ahilyanagar Education News: अहिल्यानगरात जिल्हा परिषद शाळांना घरघर; घटत्या पटसंख्येमुळे नऊ वर्षांत ७५ शाळांना लागले कुलूप..

-अशोक निंबाळकर अहिल्यानगर: जिल्हा परिषदेच्या शाळा ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे मोठे माध्यम आहे. मात्र, त्याला गेल्या काही वर्षांपासून घरघर लागली आहे. या शाळांतील विद्यार्थी संख्या झपाट्याने घटते आहे. परिणामी या शाळांना शासन कुलूप लावते आहे. नऊ वर्षांत तब्बल ७५ शाळा बंद करण्याची नामुष्की ओढावली आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थी राज्यात नेहमीच अग्रेसर राहिले. विविध उपक्रम राबवल्याने शासन स्तरावर बक्षिसही पटकावले. मिशन आरंभमुळे शिष्यवृत्ती, नवोदयमध्येही याच विद्यार्थ्यांची आघाडी असते. तर दुसरीकडे पटसंख्येअभावी वाड्या-वस्त्यांवरील शाळा धडाधड बंद होत आहेत. त्या शाळांचे समायोजन गावातील किंवा शेजारील गावच्या शाळेत केले जाते. असले तरी ते विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहाबाहेर फेकले जातात..मागील नऊ-दहा वर्षांतील आकडे पाहिले तर बंद होणाऱ्या शाळांची आकडेवारी शिक्षण विभाग, राजकीय नेते, गावकरी आणि शिक्षकांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळेतील शिक्षक चांगले अध्यापन करतात, तेथील पट झपाट्याने वाढतो. त्या शिक्षकाची बदली झाली तर मुलं गळा काढून रडतात. पालकही बदली रद्द करण्यासाठी आंदोलन करतात. हेही वास्तव नाकारून चालणार नाही. संवत्सरसारख्या शाळेला ॲडमिशन क्लोज झाल्याचे फलक लावावे लागतात. हा आरसाही बोलका आहे. सध्या जिल्हा परिषदेच्या ३ हजार ५३१ शाळा आहेत. त्यात साडेतीन लाखांवर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्यासाठी १० हजारांवर शिक्षक अध्यापन करीत आहेत..बंदमध्ये कर्जत आघाडीवर२०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक २६ शाळा बंद झाल्या होत्या. २०२३-२४ मध्ये १९ शाळांना कुलूप लावावे लागले. दरवर्षी पाच-दहा शाळांवर ही वेळ येते. सर्वाधिक कर्जत तालुक्यातील १७, त्या खालोखाल नगर तालुक्याचा (शाळा १०) क्रमांक लागतो. जामखेड, पारनेर, श्रीगोंदे या तालुक्यांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या पाथर्डी तालुक्यातील शाळा बंद होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. संगमनेरमध्येही गळती दिसत नाही. विशेष म्हणजे अकोलेची संख्या टिकून आहे. राहुरीत एकही शाळा बंद झाली नाही..बहुतांशी विद्यार्थ्यांची आधारनोंदणी झालेली नाही. ती पटसंख्येत ग्राह्य धरली जात नाही. परिणामी त्या शाळेतील शिक्षकसंख्या कमी होते. त्याचा अध्यापनावर दुष्परिणाम होतो. गुरूजींमागची शालाबाह्य कामे कमी केली पाहिजेत. पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी शिक्षकांसह सर्वांचीच जबाबदारी आहे.- संतोष दुसुंगे, जिल्हाध्यक्ष, गुरूमाऊली-सदिच्छा मंडळ..बंदचा लेखाजोखाकर्जत १७जामखेड ०८नगर १०पारनेर ०८राहाता ०३संगमनेर ०२श्रीगोंदे ०८श्रीरामपूर ०५शेवगाव ०४अकोले ०३कोपरगाव ०३नेवासे ०३पाथर्डी ०१.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.काय आहेत कारणं?रोजगारासाठी पालकांचे स्थलांतरघटता जन्मदरगुरूजींमागची शालाबाह्य कामेविद्यार्थ्यांची आधारनोंदणी नसणेइंग्रजी माध्यमाला प्राधान्यपालकांचे दुर्लक्षअध्यापनातील कुचराईराजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.