अहिल्यानगर जिल्हातील लमाणतांड्यांना विकासनिधीची प्रतीक्षा; वीस तांड्यांना दोन कोटींचा निधी मंजूर होऊनही कामांना मिळेना मुहूर्त

Development Funds Stuck: मागील वर्षी प्रशासकीय मान्यता मिळूनही निधी मात्र प्राप्त न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने या कामाचा कार्यारंभ आदेश अजूनही न काढल्याने हा निधी नेमका कधी मिळणार व तांड्यांचा विकास कधी होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पाथर्डी : संत सेवालाल महाराज बंजारा लमाणतांडा समृद्धी योजनेतून जिल्ह्यातील वीस लमाण तांड्यांना मंजूर झालेला दोन कोटी पाच लाख रुपयांचा निधी  अद्यापही मिळालेला नाही. त्यामुळे हे तांडे विकासापासून वंचित राहिले आहेत. मंजूर झालेला निधी नेमका कधी मिळणार, याकडे वीस तांड्यांवरील  लमाण समाज बांधवांचे लक्ष लागून राहिले आहे. हा निधी लवकर मिळावा, अशी मागणी होत आहे.

