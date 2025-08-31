Sharad Pawar: अहिल्यानगर जिल्ह्याने वैचारिक कूस बदलली: राष्ट्रवादीचे शरद पवार; शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांसाठी कडू पाटील कुटुंबांचा संघर्ष होता

अहिल्यानगर: स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या जिल्ह्यात गांधी-नेहरू विचारसरणीचे अनुयायी होते. समाजवाद आणि साम्यवादी विचारसरणीचेही पाईक होते. दत्ता देशमुख, पी. बी. कडू पाटील, अण्णासाहेब शिंदे, आबासाहेब निंबाळकर, भाऊसाहेब थोरात यांच्यासारखे नेते मंडळी होती. त्यांनी तळागाळातील लोकांसाठी संघर्ष केला. विकासाचे राजकारण केले. पी. बीं.चा वारसा अरुण कडू पाटील यांनी चालविला. मात्र, अलीकडे संघ, भाजपची विचारधारा रूजतेय. त्यातून सामाजिक कटूता निर्माण होतेय, अशी चिंता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली..Minister Nitin Gadkari: पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांना विसरू नका: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिला कार्यकर्त्यांना कानमंत्र.माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अरुण कडू पाटील यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आज सहकार सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, खासदार नीलेश लंके, आमदार मोनिका राजळे, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार हेमंत ओगले, माजी मंत्री शंकरराव गडाख, बबनराव पाचपुते, सर्वश्री माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, भानुदास मुरकुटे, नरेंद्र घुले पाटील, चंद्रशेखर पाटील घुले, पांडुरंग अभंग, लहू कानडे, अंकुश काकडे, दादा कळमकर, भाऊसाहेब कांबळे, मीनाताई जगधने, कॉ. सुभाष डांगे, कॉ. सुभाष लांडे, रयतचे अध्यक्ष चंद्रकांत दळवी, पोपटराव पवार, सुरेश वाबळे यांच्यासह जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते..खासदार पवार म्हणाले, शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांसाठी कडू पाटील कुटुंबांचा संघर्ष होता. कालौघात हा संघर्ष आणखी तीव्र होत जाणार आहे. कारण शेतीवरचे अवलंबित्व वाढत आहे आणि जमीन औद्योगिकीकरण, शिक्षण संकुल अशा कारणांसाठी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे शेतीत एआय तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे. कमी श्रमात, कमी पाण्यात, कमी खर्चात जास्त उत्पादन या तंत्रज्ञानामुळे मिळू शकते. राज्य सरकारनेही हा प्रयोग राबवला पाहिजे..राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष शिंदे यांनी नगर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेते हे नात्यांसह पक्षही जपतात. हा आदर्श घेवून काम केले, तर सत्काराला पात्र ठरू. या जिल्ह्याकडून शिकण्यासारखे खूप आहे.काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ म्हणाले, कडू पाटलांसारखे नेते हे सत्तेसाठी नव्हे, तर कष्टकरी, शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष करणारी मंडळी आहे. त्यांचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. माझ्या अध्यक्षपदाच्या काळात ते कामी आलं. हल्ली सत्तेचे केंद्रीकरण झालेय. आता देश दोनच व्यक्ती चालवतात. हे चक्र थांबलं पाहिजे..कार्यक्रमात पाहुण्यांचे स्वागत माजी आमदार डॉ. तांबे यांनी केले. प्रास्ताविकात आ. सत्यजित तांबे यांनी बदलत्या आणि बिघडलेल्या राजकारणात अरुण कडू हा चेहरा वेगळा आहे. यामुळे त्यांच्या अमृत्वमहोत्सवाचे नियोजन करण्यात आल्याचे सांगितले. .Ahilyanagar News: 'मृताच्या नातेवाईकांचा राहुरीत ठिय्या'; ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी.तुम्ही उशिरा आलातज्येष्ठ नेते थोरात यांनी कडू पाटील यांच्या लढाऊ वृत्तीचे कौतुक करीत त्यांनी कायम शेतकरी व कष्टकऱ्यांसाठी संघर्ष केल्याची आठवण सांगितली. ते नात्याने मेहुणे असताना त्यांची कधीही चेष्टा, थट्टा करण्याचा योग आला नाही. ते नेहमी गंभीर दिसत. त्यांचा संघर्ष अवघड होता. नेहमीच अवघड शक्तींना त्यांनी विरोध केला. त्यांच्या अध्यक्षपदाची आठवण सांगताना ते म्हणाले, पवार साहेबांना विनंती केली होती. तेव्हा ते म्हणाले, आमचा आधीच त्यांच्याविषयी अभ्यास झालाय, तुम्ही उशिरा आलात. हा किस्सा सांगितल्यावर उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून दाद दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.