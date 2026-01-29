Ajit Pawar: अजितदादांनी लढायला बळ दिले

कुटुंबातील व्यक्तीला बोटाला धरून राज्याच्या कायदे व न्याय मंडळात आमदार म्हणून पाठवत, माझ्या राजकीय व सामाजिक कार्याला आकार देणाऱ्या माझ्या मार्गदर्शक नेत्याचे विमान अपघातात अकस्मात निधन झाले, हे अजूनही मनाला खरे वाटत नाही. कारण दादा माझ्यासाठी काय होते, हे मी शब्दात सांगू शकत नाही. आज मी राजकारणात जो काही आहे, तो फक्त शरद पवारसाहेब, कै. अजितदादा पवार आणि सुप्रियाताई सुळे यांच्यामुळे. दादांच्या निधनामुळे आज मी पोरका झालो आहे.- नीलेश लंके, खासदार.Ajit Pawar: राजकारणातील दीपस्तंभ.वसेनेतून २०१७ साली मला चुकीच्या पद्धतीने बडतर्फ करण्यात आले. त्यावेळेस माझे राजकीय अस्तित्व पूर्ण धोक्यात आले होते. कुणी राजकीय ‘गॉड फादर’ माझ्या पाठीशी नव्हता. कुठलीही शिक्षण संस्था किंवा कुठलीही कारखानदारी माझ्या पाठीमागे नव्हती. माझ्याकडे होते ते फक्त सर्वसामान्य कुटुंबातील जिवाला जीव देणारे माझे सहकारी. या भयाण राजकीय वाळवंटात सापडलेला माझ्यासारखा एक सामान्य तरुण कुठल्यातरी गॉड फादरच्या आधाराच्या शोधात असताना अनेक पक्षांचे पर्याय माझ्या सहकाऱ्यांनी माझ्यासमोर मांडले. परंतु मी ज्यावेळेस राजकारणात आलो. .तेव्हापासून फक्त टीव्हीवर दादांना पाहत होतो, एक अभ्यासू, शब्दाला जागणारे नेतृत्व, एखादा शब्द दिला, तर तो खात्रीने पाळणारच याची पूर्णपणे शाश्वती असते, असे मी अनेकांकडून ऐकले होते. म्हणून मी आपसूक दादांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आकर्षिलो गेलो. परंतु इतक्या मोठ्या व्यक्तिमत्त्वाला कसे भेटायचे? हा मोठा प्रश्न माझ्यासमोर होता, परंतु पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रमेशअप्पा थोरात यांना माझ्या अनेक हितचिंतकांनी सांगितले होते की नीलेश लंके हा चळवळीतला कार्यकर्ता आहे. पारनेर तालुक्यात त्यांचा मोठा जनाधार आहे. तेव्हा राष्ट्रवादी पक्षात या मुलाला काम करण्याची संधी द्यायला हवी. त्यानंतर अप्पांनी माझी व दादांची भेट घालून देतो, हे सांगितले खरे, परंतु दादा फार कडक आहेत, हे मी ऐकून होतो. तेव्हा त्यांना भेटायचे कसे व काय बोलायचे याची भीती माझ्या मनात होती. माझा सहकारी अरुण पवार व मी दादांना भेटायला पुणे येथे गेलो. बिबवेवाडी स्टेडियमजवळ गाडीतच दादांची व माझी भेट झाली. तेव्हा मी दादांना प्रथम पाहिले व अनुभवले..दादांच्या माध्यमातून पवार साहेब व सुप्रियाताईपर्यंत माझा विषय गेला, तेव्हा पारनेर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये माझा जाहीर प्रवेश करावा, असे माझ्या सहकाऱ्यांच्या संमतीने ठरले गेले. त्यावेळेस पारनेर तालुक्यातील हजारोंच्या संख्येने माझे हितचिंतक पारनेर येथे एकवटले. तेव्हाचे राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते असणारे दिलीपराव वळसे पाटील, मधुकरराव पिचड, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे यांच्यासह राज्यातील अनेक मातब्बर नेतृत्व माझ्या प्रवेशाला पारनेर येथे उपस्थित राहिले परंतु त्यावेळी काहीतरी तांत्रिक अडचणीमुळे दादा माझ्या पक्षप्रवेशाला येऊ शकले नाही..माझ्यासारखा छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रवादीत प्रवेश करतो व राज्याची मातब्बर नेते पक्षप्रवेशाला हजर राहतात, परंतु दादाच हजर नसल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर ऐकू येऊ लागला. नीलेश लंके हा फसला जाणार त्याची राजकीय आत्महत्या ठरणार, अशी चर्चा विरोधकांनी सुरू केली. तेव्हा कार्यक्रम स्थळावरून मी दादांना फोन केला व दादांनी नीलेश तुला जर उमेदवारी दिली नाही, तर मी बारामतीमधून निवडणूक लढणार नाही, असा आश्वासक शब्द दिला व तो पाळलाही. विधानसभा निवडणूक २०१९ ला महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या यादीत प्रथम क्रमांकाने माझे नाव जाहीर झाले. स्वतः शरद पवार साहेब हे माझ्या प्रचाराचा नारळ फोडण्यासाठी पारनेरमध्ये आले. .सुप्रियाताई व दादांनीही मला त्यावेळेस एक गॉड फादर म्हणून माझ्या डोक्यावर हात ठेवत मला लढायला बळ दिले. मला आमदार करण्यात या तिघांचा सिंहाचा वाटा आहे. दादांकडे उपमुख्यमंत्री पद व राज्याचे अर्थ हे जबाबदार खाते असल्यामुळे व त्यांची प्रशासकीय पकड व प्रशासकीय कामाचा अनुभव दादांनी मला बोटाला धरून शिकवला व तेथेच माझ्या राजकीय अस्तित्वाला कलाटणी मिळाली. त्यांच्या माध्यमातून माझ्या मतदारसंघात मी करोडो रुपयांच्या विकास कामाचा निधी फक्त दादांमुळे आणू शकलो. आमदार झालो व काही दिवसातच कोरोनाच्या महामारीने थैमान घातले, त्यावेळेस भाळवणी येथे आदरणीय शरद पवार साहेब आरोग्य मंदिर नावाने मी कोविड सेंटर चालू केले. तेथे हजारो कोविड रुग्णांचा वाढता ओघ पाहून मला सर्वतोपरी मदत करणारे दादाच होते. .Ajit Pawar: आधारवड कोसळला.एक वडीलकीच्या नात्याने अनेक वेळा मला ते रागावलेही. नीलेश, तू आमदार आहे, या महामारीमध्ये तुला जर काही झाले, तर अवघड होईल. तू स्वतःची काळजी घे, असे वडीलकीच्या नात्याने सांगणारा माझा पितृतुल्य आधारवड आज हरपला आहे. मी महायुतीच्या विरोधात लढून खासदार झालो, तरीही माझ्या कार्यालयात आणि माझ्या घरात आजही आदरणीय शरद पवारसाहेब, अजितदादा आणि सुप्रियाताई तिघांचे एकत्रित फोटो आहेत. या तिघांचाही मला सार्थ अभिमान आहे. कै. अजितदादांच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.