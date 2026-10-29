Akole News: गुप्तधनासाठी शेतात अघोरी पूजा; सात जणांविरुद्ध गुन्हा, मनसे विभाग अध्यक्षांचा सहभाग

अकोले : अकोले तालुक्यातील दुर्गम भागात अंधश्रद्धेतून गुप्तधनाच्या हव्यासापोटी शेतात अघोरी पूजा आणि जादूटोणा केल्याची घटना शेंडी गावठाण शिवारात उघडकीस आली. या प्रकरणी राजूर पोलिस ठाण्यात सात जणांविरुद्ध महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.या प्रकरणी राजूर पोलिस ठाण्यात योगेश गणेश वानखेडे, त्र्यंबक रावजी वानखेडे, अनंता कृष्णराव हिंगोले, गणेश रामहरी घोरपडे, रुपेश गणेश वानखेडे, ज्ञानेश्वर नामदेव लेंडे (राजूर विभागाचा मनसे अध्यक्ष) आणि संजय लक्ष्मण खाडे या सात जणांसह इतर दोन अनोळखीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..राजूर पोलिस ठाण्यात एकनाथ दादू भांगरे यांनी फिर्याद दिली. ते शेंडी गावचे रहिवासी असून त्यांची शेंडी शिवारात शेती आहे. २७ ऑक्टोबर रोजी पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास ते आपल्या शेतात पाणी भरण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांच्या शेतात काम करणाऱ्या मजुरांनी त्यांच्याकडे औषध आहे का? अशी विचारणा केली होती. त्यानंतर त्याच दिवशी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास त्यांना गावातील सुमन भांगरे यांचा फोन आला..‘‘तुमच्या शेतात आठ ते नऊ अनोळखी लोक घुसले असून, कापूर अगरबत्ती पेटवून काहीतरी पूजा करत आहेत.’’ फिर्यादी एकनाथ भांगरे यांनी तत्काळ आपल्या शेताकडे धाव घेतली. लोकांनी शेतजमिनीत खड्डा खोदला असून त्यामध्ये कापूर पेटवून मंत्र म्हणत गुप्तधन काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांना दिसले.‘‘आम्ही तुमच्या शेतातील गुप्तधन काढून देतो, तुम्ही आम्हाला पैसे द्या,’’ असे एक व्यक्ती वारंवार सांगत होता..हा सर्व प्रकार पाहून फिर्यादी यांनी आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. आवाज ऐकून आजूबाजूच्या शेतातील शेतकरी आणि गावकरी घटनास्थळी जमा झाले. गावकऱ्यांनी या टोळक्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता एकाने पोलिस असल्याचे सांगत गावकऱ्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. गावकऱ्यांनी एकशे बारा क्रमांकावर फोन करून राजूर पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच राजूर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. त्या ठिकाणी खोदलेला खड्डा, जळालेला कापूर आणि पूजेचे साहित्य आढळून आले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून दोन मोटारसायकली जप्त केल्या आहेत. पुढील तपास अकोले पोलिस स्टेशनचे संदीप कोळी व राजूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक किशोर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.